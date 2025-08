A- A+

Futebol Internacional Arsenal mira em ingleses e se afasta de Rodrygo, cobiçado por rivais e com custo elevado Com elenco quase fechado, clube de Arteta prioriza reforços locais e esfria interesse no brasileiro, cobiçado por Tottenham, City e Liverpool

O Arsenal está cada vez mais distante da contratação de Rodrygo. Enquanto o atacante do Real Madrid segue sendo especulado em clubes da Premier League, como Manchester City, Liverpool e, mais recentemente, o Tottenham, os Gunners parecem ter tomado outro rumo no mercado.

Segundo o portal The Athletic, o clube londrino concentra esforços nas negociações com dois nomes do futebol inglês: Eberechi Eze, do Crystal Palace, e Anthony Gordon, do Newcastle. Ambos são vistos como peças complementares para o elenco de Mikel Arteta, que já recebeu reforços de peso como Gyökeres, Martín Zubimendi e Kepa neste verão europeu.

O distanciamento em relação a Rodrygo não se dá apenas pelas prioridades do Arsenal, mas também pelo custo elevado que o brasileiro representaria em meio a um grupo já recheado de estrelas. A diretoria entende que Eze e Gordon oferecem soluções mais viáveis e alinhadas à política de contratações do clube neste momento.

Apesar de o Crystal Palace exigir o pagamento integral da cláusula de rescisão de € 78 milhões por Eze, os Gunners buscam reduzir esse valor e propõem um acordo com pagamentos parcelados. Já a possível chegada de Gordon é vista como mais complicada: o ponta inglês tem contrato com o Newcastle até 2030 e custaria bem mais que os € 45 milhões pagos pelos Magpies ao Everton há dois anos.

Veja também