futebol Arsenal vence Tottenham e sobe para 2º no Inglês; gol foi de Gabriel Magalhães A vitória na casa do Tottenham foi especialmente importante para o Arsenal

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Tottenham fora de casa por 1 a 0 neste domingo (15), com gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, e subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, a dois pontos do líder Manchester City, seu próximo adversário.

Gabriel mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Bukayo Saka (64'), que fez sua quarta assistência em quatro rodadas até aqui no campeonato.

Na tabela, os 'Gunners' somam 10 pontos contra 12 dos 'Citizens' e, no próximo domingo, vão ao Etihad Stadium para um confronto direto pela liderança, com o Liverpool (3º, 9 pontos), que no sábado foi derrotado em casa pelo Nottingham Forest (9º), de olho no resultado.

Antes de ir a Manchester para a quinta rodada do Inglês, o Arsenal viajará à Itália para enfrentar a Atalanta na próxima quinta-feira, em sua estreia na nova temporada da reformada Liga dos Campeões da Europa.

A vitória na casa do Tottenham foi especialmente importante para o Arsenal, já que o time tinha dois desfalques de peso para a partida: o capitão Martin Odegaard (lesionado) e o volante Declan Rice (suspenso).

Como 'plano B', o técnico Mikel Arteta escalou Leandro Trossard e Jorginho no meio-campo, o que acabou tirando um pouco da criatividade habitual dos 'Gunners' no setor.

Por sua vez, o Tottenham não começa bem a atual temporada. Depois de quatro rodadas, a equipe venceu apenas um jogo e, com 4 pontos, ocupa apenas a 13ª posição na tabela.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado:

Southampton - Manchester United 0 - 3

Fulham - West Ham 1 - 1

Manchester City - Brentford 2 - 1

Liverpool - Nottingham 0 - 1

Brighton - Ipswich Town 0 - 0

Crystal Palace - Leicester 2 - 2

Aston Villa - Everton 3 - 2

Bournemouth - Chelsea 0 - 1

Domingo:

Tottenham - Arsenal 0 - 1

(12h30) Wolverhampton - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

2. Arsenal 10 4 3 1 0 6 1 5

3. Liverpool 9 4 3 0 1 7 1 6

4. Aston Villa 9 4 3 0 1 7 6 1

5. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

6. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

7. Chelsea 7 4 2 1 1 8 5 3

8. Newcastle 7 3 2 1 0 4 2 2

9. Brentford 6 4 2 0 2 6 6 0

10. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Bournemouth 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Fulham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Tottenham 4 4 1 1 2 6 4 2

14. West Ham 4 4 1 1 2 5 6 -1

15. Leicester 2 4 0 2 2 5 7 -2

16. Crystal Palace 2 4 0 2 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 3 0 1 2 3 9 -6

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 4 0 0 4 4 13 -9

