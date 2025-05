Arsenal vence Barcelona na final da Champions feminina

A- A+

O Arsenal conquistou a Liga dos Campeões feminina neste sábado (24), com a vitória por 1 a 0 na final sobre o favorito Barcelona, que buscava o terceiro título consecutivo, em jogo disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Um gol da atacante sueca Stina Blackstenius (74'), que havia acabado de entrar em campo, foi decisivo em um duelo dominado pelo time catalão, que no final não conseguiu encontrar uma forma de furar a sólida defesa da equipe inglesa.

Este é o segundo título do Arsenal na principal competição europeia feminina de clubes, depois do de 2007, quando o clube disputou a final pela primeira vez.

Em uma temporada cheia de altos e baixos para a equipe londrina, que inclusive trocou de comando em janeiro pelos maus resultados e não conseguiu brigar com o Chelsea pelo Campeonato Inglês (ficou 12 pontos atrás do rival), a treinadora holandesa Renée Slegers conseguiu recolocar o time nos trilhos, dando confiança às jogadoras rumo ao título em Lisboa.

A conquista é um reflexo do domínio inglês também no futebol feminino, como demonstra o fato de um dos destaques do Arsenal, Mariona Caldentey, jogadora do Barça até a temporada passada, assim como outras, como Lucy Bronze e Keira Walsh, terem retornado ao seu país de origem em busca de uma liga mais competitiva e com melhores salários.

O Barcelona, por sua vez, mostrou muito pouco para merecer o título. No primeiro tempo, apesar de ter dominado a posse de bola, viu como o Arsenal teve as melhores oportunidades de gol.

No segundo, quando as espanholas aumentaram a pressão e criaram chances mais claras para marcar, foi Blackstenius, que começou no banco, quem decidiu a final com um chute cruzado (74') dentro da área.

