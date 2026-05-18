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Arsenal vence Burnley e fica perto do título inglês

Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36')

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Arsenal vence Burnley e fica perto do título inglêsArsenal vence Burnley e fica perto do título inglês - Foto: Glyn Kirk / AFP

O Arsenal, que venceu o Burnley por 1 a 0 nesta segunda-feira (18), está perto de conquistar seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004, ao abrir cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos, faltando uma rodada para o fim da competição.

Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36').

E o título inglês pode ser assegurado já nesta terça-feira, desde que o Manchester City tropece na visita ao Bournemouth.

Mas em caso de vitória dos 'Citizens', o Arsenal terá que bater o Crystal Palace na 38ª e última rodada, quando o time de Manchester receberá o Aston Villa em jogo simultâneo.

Mais uma vez, o time londrino fez a diferença usando a bola parada, sua especialidade: escanteio de Bukayo Saka e cabeçada de Havertz, titular no ataque no lugar de Viktor Gyökeres.

Os torcedores no Emirates Stadium não tiveram muito mais o que comemorar durante a partida, já que a trave parou um chute de Leandro Trossard (15'), Saka perdeu uma oportunidade ao finalizar para fora (31') e o árbitro ignorou dois pedidos de pênalti dos 'Gunners' no segundo tempo.

Além do Campeonato Inglês, o Arsenal pode encerrar a temporada com o título inédito da Liga dos Campeões. No dia 30 de maio, a equipe disputa a final do torneio continental contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.

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Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 15 de maio

Aston Villa - Liverpool                        4 - 2

Domingo, 17 de maio

Manchester United - Nottingham                 3 - 2

Brentford - Crystal Palace                     2 - 2

Everton - Sunderland                           1 - 3

Leeds - Brighton                               1 - 0

Wolverhampton - Fulham                         1 - 1

Newcastle - West Ham                           3 - 1

Segunda-feira, 18 de maio

Arsenal - Burnley                              1 - 0

Terça-feira, 19 de maio

(15h30) Bournemouth - Manchester City

(16h15) Chelsea - Tottenham

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Arsenal                 82  37  25   7   5  69  26  43

2. Manchester City         77  36  23   8   5  75  32  43

3. Manchester United       68  37  19  11   7  66  50  16

4. Aston Villa             62  37  18   8  11  54  48   6

5. Liverpool               59  37  17   8  12  62  52  10

6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

7. Brighton                53  37  14  11  12  52  43   9

8. Brentford               52  37  14  10  13  54  51   3

9. Sunderland              51  37  13  12  12  40  47  -7

10. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

11. Newcastle               49  37  14   7  16  53  53   0

12. Everton                 49  37  13  10  14  47  49  -2

13. Fulham                  49  37  14   7  16  45  51  -6

14. Leeds                   47  37  11  14  12  49  53  -4

15. Crystal Palace          45  37  11  12  14  40  49  -9

16. Nottingham              43  37  11  10  16  47  50  -3

17. Tottenham               38  36   9  11  16  46  55  -9

18. West Ham                36  37   9   9  19  43  65 -22

19. Burnley                 21  37   4   9  24  37  74 -37

20. Wolverhampton           19  37   3  10  24  26  67 -41

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