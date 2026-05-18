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futebol Arsenal vence Burnley e fica perto do título inglês Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36')

O Arsenal, que venceu o Burnley por 1 a 0 nesta segunda-feira (18), está perto de conquistar seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004, ao abrir cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos, faltando uma rodada para o fim da competição.

Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36').

E o título inglês pode ser assegurado já nesta terça-feira, desde que o Manchester City tropece na visita ao Bournemouth.

Mas em caso de vitória dos 'Citizens', o Arsenal terá que bater o Crystal Palace na 38ª e última rodada, quando o time de Manchester receberá o Aston Villa em jogo simultâneo.

Mais uma vez, o time londrino fez a diferença usando a bola parada, sua especialidade: escanteio de Bukayo Saka e cabeçada de Havertz, titular no ataque no lugar de Viktor Gyökeres.

Os torcedores no Emirates Stadium não tiveram muito mais o que comemorar durante a partida, já que a trave parou um chute de Leandro Trossard (15'), Saka perdeu uma oportunidade ao finalizar para fora (31') e o árbitro ignorou dois pedidos de pênalti dos 'Gunners' no segundo tempo.

Além do Campeonato Inglês, o Arsenal pode encerrar a temporada com o título inédito da Liga dos Campeões. No dia 30 de maio, a equipe disputa a final do torneio continental contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.



Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 15 de maio

Aston Villa - Liverpool 4 - 2

Domingo, 17 de maio

Manchester United - Nottingham 3 - 2

Brentford - Crystal Palace 2 - 2

Everton - Sunderland 1 - 3

Leeds - Brighton 1 - 0

Wolverhampton - Fulham 1 - 1

Newcastle - West Ham 3 - 1

Segunda-feira, 18 de maio

Arsenal - Burnley 1 - 0

Terça-feira, 19 de maio

(15h30) Bournemouth - Manchester City

(16h15) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 82 37 25 7 5 69 26 43

2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43

3. Manchester United 68 37 19 11 7 66 50 16

4. Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 6

5. Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 10

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 37 14 11 12 52 43 9

8. Brentford 52 37 14 10 13 54 51 3

9. Sunderland 51 37 13 12 12 40 47 -7

10. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

11. Newcastle 49 37 14 7 16 53 53 0

12. Everton 49 37 13 10 14 47 49 -2

13. Fulham 49 37 14 7 16 45 51 -6

14. Leeds 47 37 11 14 12 49 53 -4

15. Crystal Palace 45 37 11 12 14 40 49 -9

16. Nottingham 43 37 11 10 16 47 50 -3

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 37 9 9 19 43 65 -22

19. Burnley 21 37 4 9 24 37 74 -37

20. Wolverhampton 19 37 3 10 24 26 67 -41

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