Arsenal vence Burnley e fica perto do título inglês
Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36')
O Arsenal, que venceu o Burnley por 1 a 0 nesta segunda-feira (18), está perto de conquistar seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004, ao abrir cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos, faltando uma rodada para o fim da competição.
Jogando em casa contra um adversário já rebaixado, os 'Gunners' garantiram a vitória com um gol de cabeça do alemão Kai Havertz no primeiro tempo (36').
E o título inglês pode ser assegurado já nesta terça-feira, desde que o Manchester City tropece na visita ao Bournemouth.
Mas em caso de vitória dos 'Citizens', o Arsenal terá que bater o Crystal Palace na 38ª e última rodada, quando o time de Manchester receberá o Aston Villa em jogo simultâneo.
Mais uma vez, o time londrino fez a diferença usando a bola parada, sua especialidade: escanteio de Bukayo Saka e cabeçada de Havertz, titular no ataque no lugar de Viktor Gyökeres.
Os torcedores no Emirates Stadium não tiveram muito mais o que comemorar durante a partida, já que a trave parou um chute de Leandro Trossard (15'), Saka perdeu uma oportunidade ao finalizar para fora (31') e o árbitro ignorou dois pedidos de pênalti dos 'Gunners' no segundo tempo.
Além do Campeonato Inglês, o Arsenal pode encerrar a temporada com o título inédito da Liga dos Campeões. No dia 30 de maio, a equipe disputa a final do torneio continental contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.
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Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 15 de maio
Aston Villa - Liverpool 4 - 2
Domingo, 17 de maio
Manchester United - Nottingham 3 - 2
Brentford - Crystal Palace 2 - 2
Everton - Sunderland 1 - 3
Leeds - Brighton 1 - 0
Wolverhampton - Fulham 1 - 1
Newcastle - West Ham 3 - 1
Segunda-feira, 18 de maio
Arsenal - Burnley 1 - 0
Terça-feira, 19 de maio
(15h30) Bournemouth - Manchester City
(16h15) Chelsea - Tottenham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 82 37 25 7 5 69 26 43
2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43
3. Manchester United 68 37 19 11 7 66 50 16
4. Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 6
5. Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 10
6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4
7. Brighton 53 37 14 11 12 52 43 9
8. Brentford 52 37 14 10 13 54 51 3
9. Sunderland 51 37 13 12 12 40 47 -7
10. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6
11. Newcastle 49 37 14 7 16 53 53 0
12. Everton 49 37 13 10 14 47 49 -2
13. Fulham 49 37 14 7 16 45 51 -6
14. Leeds 47 37 11 14 12 49 53 -4
15. Crystal Palace 45 37 11 12 14 40 49 -9
16. Nottingham 43 37 11 10 16 47 50 -3
17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9
18. West Ham 36 37 9 9 19 43 65 -22
19. Burnley 21 37 4 9 24 37 74 -37
20. Wolverhampton 19 37 3 10 24 26 67 -41