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Futebol

Arsenal vence de virada e Chelsea goleia no retorno do Campeonato Inglês

No Emirates Stadium, o atacante James Justin abriu o placar para o Leeds e calou a torcida local no início do segundo tempo (55'), antes de o zagueiro italiano Riccardo Calafiori (62') empatar a partida

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O atacante inglês do Leeds United, camisa 09, Dominic Calvert-Lewin (E), disputa a bola com o zagueiro brasileiro do Arsenal, camisa 06, Gabriel MagalhãesO atacante inglês do Leeds United, camisa 09, Dominic Calvert-Lewin (E), disputa a bola com o zagueiro brasileiro do Arsenal, camisa 06, Gabriel Magalhães - Foto: Adrian Dennis / AFP

O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães marcou o gol da vitória do Arsenal de virada por 2 a 1 sobre o Leeds neste sábado (10), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, evitando um novo tropeço dos 'Gunners' no retorno após a data Fifa, enquanto o Chelsea goleou o Bournemouth por 5 a 1 com dois gols de João Pedro.

No Emirates Stadium, o atacante James Justin abriu o placar para o Leeds e calou a torcida local no início do segundo tempo (55'), antes de o zagueiro italiano Riccardo Calafiori (62') empatar a partida.

Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas, precisou de apenas sete minutos para em campo para decidir a partida (70').

O Arsenal foi para a data Fifa atordoado após após a derrota por 3 a 0 para o Brighton na 5ª rodada, resultado que o deixou a três pontos do líder Manchester City.

Após a vitória deste sábado, o time londrino alcançou provisoriamente os 15 pontos dos 'Citizens', que têm um jogo difícil fora de casa no domingo, em Anfield, contra o Liverpool.

O Leeds, surpreendente sexto colocado, sofreu sua primeira derrota no campeonato, mas o bom desempenho mantém o ânimo da equipe antes do duelo com o Manchester United no próximo fim de semana.

Horas depois, também em Londres, o Chelsea goleou o Bournemouth com um protagonista inesperado.

O veterano meio-campista Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool que chegou aos 'Blues' na última janela de transferências para trazer experiência, abriu o placar aos dois minutos e deu uma assistência para Morgan Rogers segundos depois (3'), encaminhando uma goleada que ele mesmo selou com uma cobrança de falta (70').

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O segundo e terceiro gols dos donos da casa saíram dos pés de João Pedro (46' e 67'), enquanto o também brasileiro Evanilson descontou para o Bournemouth (51').

O resultado põe fim a uma sequência de três jogos sem vitória do Chelsea e coloca os comandados de Xabi Alonso provisoriamente na quinta posição.

Também neste sábado, o Aston Villa não passou de um empate em 2 a 2 com o Brentford, enquanto o Ipswich venceu o Fulham por 2 a 1 e o Brighton consolidou o terceiro lugar após bater o Sunderland por 2 a 0.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sábado:

Arsenal - Leeds                                2 - 1

Aston Villa - Brentford                        2 - 2

Chelsea - Bournemouth                          5 - 1

Sunderland - Brighton                          0 - 2

Ipswich Town - Fulham                          2 - 1

(13h30) Manchester United - Tottenham

Domingo:

(10h00) Crystal Palace - Nottingham

Hull - Everton

(12h30) Liverpool - Manchester City

Segunda-feira:

(16h00) Coventry - Newcastle

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Manchester City         15   5   5   0   0  13   5   8

2. Arsenal                 15   6   5   0   1  10   5   5

3. Brighton                13   6   4   1   1  18   5  13

4. Brentford               10   6   2   4   0  12   6   6

5. Chelsea                 10   6   3   1   2  15  13   2

6. Leeds                    9   6   2   3   1   8   5   3

7. Liverpool                9   5   2   3   0   7   4   3

8. Everton                  9   5   2   3   0   6   3   3

9. Ipswich Town             9   6   3   0   3   9  12  -3

10. Hull                     8   5   2   2   1   6   4   2

11. Newcastle                8   5   2   2   1   9   9   0

12. Manchester United        5   5   1   2   2   8   8   0

13. Nottingham               5   5   1   2   2   4   5  -1

14. Aston Villa              5   6   1   2   3   6  11  -5

15. Crystal Palace           4   5   1   1   3   6  11  -5

16. Sunderland               4   6   1   1   4   6  12  -6

17. Bournemouth              3   6   0   3   3   7  13  -6

18. Coventry                 3   5   1   0   4   1  10  -9

19. Fulham                   2   6   0   2   4   6  10  -4

20. Tottenham                2   5   0   2   3   2   8  -6

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