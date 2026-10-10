Arsenal vence de virada e Chelsea goleia no retorno do Campeonato Inglês
No Emirates Stadium, o atacante James Justin abriu o placar para o Leeds e calou a torcida local no início do segundo tempo (55'), antes de o zagueiro italiano Riccardo Calafiori (62') empatar a partida
O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães marcou o gol da vitória do Arsenal de virada por 2 a 1 sobre o Leeds neste sábado (10), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, evitando um novo tropeço dos 'Gunners' no retorno após a data Fifa, enquanto o Chelsea goleou o Bournemouth por 5 a 1 com dois gols de João Pedro.
No Emirates Stadium, o atacante James Justin abriu o placar para o Leeds e calou a torcida local no início do segundo tempo (55'), antes de o zagueiro italiano Riccardo Calafiori (62') empatar a partida.
Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas, precisou de apenas sete minutos para em campo para decidir a partida (70').
O Arsenal foi para a data Fifa atordoado após após a derrota por 3 a 0 para o Brighton na 5ª rodada, resultado que o deixou a três pontos do líder Manchester City.
Após a vitória deste sábado, o time londrino alcançou provisoriamente os 15 pontos dos 'Citizens', que têm um jogo difícil fora de casa no domingo, em Anfield, contra o Liverpool.
O Leeds, surpreendente sexto colocado, sofreu sua primeira derrota no campeonato, mas o bom desempenho mantém o ânimo da equipe antes do duelo com o Manchester United no próximo fim de semana.
Horas depois, também em Londres, o Chelsea goleou o Bournemouth com um protagonista inesperado.
O veterano meio-campista Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool que chegou aos 'Blues' na última janela de transferências para trazer experiência, abriu o placar aos dois minutos e deu uma assistência para Morgan Rogers segundos depois (3'), encaminhando uma goleada que ele mesmo selou com uma cobrança de falta (70').
Leia também
• Astros do futebol brasileiro compraram diploma falso por R$ 100 mil com ex-jogador argentino
• Quem são os jogadores de Palmeiras e Corinthians apontados como promessas do futebol mundial
• Futebol inglês teme "graves consequências" diante de caso do City, que se defende
O segundo e terceiro gols dos donos da casa saíram dos pés de João Pedro (46' e 67'), enquanto o também brasileiro Evanilson descontou para o Bournemouth (51').
O resultado põe fim a uma sequência de três jogos sem vitória do Chelsea e coloca os comandados de Xabi Alonso provisoriamente na quinta posição.
Também neste sábado, o Aston Villa não passou de um empate em 2 a 2 com o Brentford, enquanto o Ipswich venceu o Fulham por 2 a 1 e o Brighton consolidou o terceiro lugar após bater o Sunderland por 2 a 0.
Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sábado:
Arsenal - Leeds 2 - 1
Aston Villa - Brentford 2 - 2
Chelsea - Bournemouth 5 - 1
Sunderland - Brighton 0 - 2
Ipswich Town - Fulham 2 - 1
(13h30) Manchester United - Tottenham
Domingo:
(10h00) Crystal Palace - Nottingham
Hull - Everton
(12h30) Liverpool - Manchester City
Segunda-feira:
(16h00) Coventry - Newcastle
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Manchester City 15 5 5 0 0 13 5 8
2. Arsenal 15 6 5 0 1 10 5 5
3. Brighton 13 6 4 1 1 18 5 13
4. Brentford 10 6 2 4 0 12 6 6
5. Chelsea 10 6 3 1 2 15 13 2
6. Leeds 9 6 2 3 1 8 5 3
7. Liverpool 9 5 2 3 0 7 4 3
8. Everton 9 5 2 3 0 6 3 3
9. Ipswich Town 9 6 3 0 3 9 12 -3
10. Hull 8 5 2 2 1 6 4 2
11. Newcastle 8 5 2 2 1 9 9 0
12. Manchester United 5 5 1 2 2 8 8 0
13. Nottingham 5 5 1 2 2 4 5 -1
14. Aston Villa 5 6 1 2 3 6 11 -5
15. Crystal Palace 4 5 1 1 3 6 11 -5
16. Sunderland 4 6 1 1 4 6 12 -6
17. Bournemouth 3 6 0 3 3 7 13 -6
18. Coventry 3 5 1 0 4 1 10 -9
19. Fulham 2 6 0 2 4 6 10 -4
20. Tottenham 2 5 0 2 3 2 8 -6