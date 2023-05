Arsenal vence derby contra o Chelsea e recupera liderança na Premier League

A- A+

O Arsenal reassumiu a liderança da Premier League (com dois pontos a mais que o Manchester City) ao derrotar o Chelsea por 3x1, nesta terça-feira (2), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Esta vitória no derby londrino acrescenta um pouco mais de drama à luta pelo título entre 'Gunners' e 'Citizens', que no sábado derrotaram outra equipe da capital, o Fulham (2x1).

Mas a vantagem provisória de dois pontos do Arsenal sobre o City pode ser revertida já nesta quarta-feira (3), se a equipe de Manchester vencer o West Ham no jogo que está marcado para as 16h (horário de Brasília).

Os jogadores comandados por Pep Guardiola têm dois jogos a menos que seu concorrente na luta pelo título.

Ficar atrás na tabela parece ter libertado um pouco a equipe de Mikel Arteta, que não vencia havia quatro jogos, incluindo uma derrota pesada contra o City (4-1), há seis rodadas.

O Arsenal abriu uma boa vantagem logo no primeiro tempo com dois gols do norueguês Martin Odegaard (18' e 31') e outro do brasileiro Gabriel Jesus (34'). Noni Madueke descontou para os 'Blues' aos 20' da segunda etapa mas a reação parou aí.

O Chelsea permanece no 12º lugar com 9 pontos acima da zona de rebaixamento.

