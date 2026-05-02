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campeonato inglês Arsenal vence Fulham (3-0) e abre seis pontos de vantagem sobre o City Os 'Gunners' tiveram um grande desempenho, exibindo um estilo de jogo rápido e fluido que deixou os visitantes atordoados

O Arsenal, líder do campeonato inglês e em boa fase, venceu o Fulham por 3 a 0 em casa neste sábado (2) graças à dupla Saka-Gyökeres, e abriu uma vantagem de seis pontos sobre seu concorrente na disputa pelo título, o Manchester City, que tem dois jogos a menos.

Os 'Gunners' tiveram um grande desempenho, exibindo um estilo de jogo rápido e fluido que deixou os visitantes atordoados.

O Fulham já havia sido amplamente superado no primeiro tempo, sofrendo dois gols do atacante sueco Viktor Gyökeres (9' e 45+3') e assistindo a uma atuação espetacular de Bukayo Saka, que deu uma assistência e marcou um gol (40'), antes de as equipes irem para o intervalo.

Após retornarem dos vestiários, os jogadores comandados pelo técnico Mikel Arteta se concentraram em administrar a vantagem, no momento em que faltam apenas três dias para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid (após um empate em 1 a 1 na ida), marcado para terça-feira em Londres.

O Arsenal soma agora 76 pontos, seis à frente do Manchester City (2º lugar, 70 pontos). Seu perseguidor mais próximo enfrenta o Everton na segunda-feira e ainda têm um outro jogo a disputar: uma partida contra o Crystal Palace marcada para o dia 13 de maio.

A importância de Saka

Além disso, o Arsenal melhorou seu saldo de gols, um fator crucial em caso de empate na pontuação ao final da temporada.

Os 'Gunners' se beneficiaram do retorno de Saka à equipe em sua primeira partida como titular desde 22 de março (tendo ficado fora de cinco jogos devido a lesão e, posteriormente, feito duas aparições começando no banco de reservas) — e impuseram um ritmo alucinante logo a partir do pontapé inicial.

O ponta-direita deixou um adversário no chão com um corte para o meio de pé esquerdo, antes de desferir um cruzamento rasteiro e potente na pequena área com o pé direito, onde Gyökeres espreitava.

O sueco retribuiu o favor em uma jogada na qual atraiu a marcação de dois defensores, aguardou o momento exato e, então, deu um passe para Saka, permitindo que ele finalizasse e marcasse seu primeiro gol em dois meses.

Gyökeres desferiu outro golpe pouco antes do intervalo, cabeceando para o fundo da rede um cruzamento vindo do muito participativo Leandro Trossard, da esquerda.

West Ham dá chance ao Tottenham

Mais cedo, o West Ham foi derrotado fora de casa, pelo Brentford (3 a 0), e corre o risco de voltar à zona de rebaixamento caso seu rival na luta pela permanência, o Tottenham, vença nesta 35ª rodada.

O Spurs (18º colocado, dois pontos atrás do West Ham) vai visitar no domingo o Aston Villa, equipe que briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, e sairá da zona de rebaixamento se conquistar a vitória.

Graças a esse triunfo, para o qual o brasileiro Igor Thiago contribuiu com seu 22º gol na temporada, o Brentford (6º colocado) se mantém na disputa por vagas em competições europeias.

Jogar uma competição europeia na próxima temporada teria um valor excepcional, considerando que o Brentford, que estreou na Premier League na temporada 2021–22, perdeu seu técnico (Frank), seu capitão (Nørgaard), seu goleiro (Flekken) e seus dois artilheiros (Wissa e Mbeumo) no verão europeu passado.

O Newcastle, por sua vez, se recuperou jogando em casa contra o Brighton, a quem venceu por 3 a 1, após quatro derrotas consecutivas, freando, assim, um concorrente direto por vagas europeias.

E o Sunderland conquistou apenas um ponto (1 a 1) em sua visita ao já rebaixado Wolverhampton Wanderers.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 1º de maio

Leeds - Burnley 3 - 1



Sábado, 2 de maio

Newcastle - Brighton 3 - 1

Brentford - West Ham 3 - 0

Wolverhampton - Sunderland 1 - 1

Arsenal - Fulham 3 - 0



Domingo, 3 de maio

(10h00) AFC Bournemouth - Crystal Palace

(11h30) Manchester United - Liverpool

(15h00) Aston Villa - Tottenham



Segunda-feira, 4 de maio

(11h00) Chelsea - Nottingham

(16h00) Everton - Manchester City



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 76 35 23 7 5 67 26 41

2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

3. Manchester United 61 34 17 10 7 60 46 14

4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13

5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5

6. Brentford 51 35 14 9 12 52 46 6

7. Brighton 50 35 13 11 11 49 42 7

8. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

9. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

10. Fulham 48 35 14 6 15 44 49 -5

11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0

12. Sunderland 47 35 12 11 12 37 46 -9

13. Newcastle 45 35 13 6 16 49 51 -2

14. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3

15. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4

17. West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19

18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10

19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36

20. Wolverhampton 18 35 3 9 23 25 63 -38

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