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Futebol Arsenal vence Hull City e segue líder isolado do Campeonato Inglês O time londrino abre provisoriamente seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, que ainda visita o Nottingham Forest nesta 10ª rodada

Com uma atuação sólida, mas sem brilho, o Arsenal venceu o Hull City por 1 a 0 neste sábado (7), no Emirates Stadium, e manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês.

O time londrino abre provisoriamente seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, que ainda visita o Nottingham Forest nesta 10ª rodada.

Um gol do capitão Martin Odegaard (72'), em um segundo tempo de amplo domínio dos 'Gunners', deu a nona vitória à equipe comandada por Mikel Arteta no campeonato.

O resultado significa mais um jogo sem sofrer gols para a melhor defesa da Premier Legue, mas também mais uma vitória pela diferença mínima: os londrinos marcaram apenas 15 gols desde o início da competição.

Depois de um primeiro tempo apagado, o Arsenal voltou do intervalo melhor, com destaque para a atuação de Odegaard, e a recompensa veio com o gol do meia norueguês.

O capitão dos 'Gunners' aproveitou um rebote do goleiro Konstantinos Tsolakis, que vinha segurando o empate para o Hull, após uma finalização de Noni Madueke.

Tottenham volta a tropeçar

Mais cedo, o Tottenham voltou a tropeçar, depois três vitórias consecutivas que o tiraram da parte de baixo da tabela, e foi derrotado Leeds United por 1 a 0.

Além da derrota, a outra má notícia para os 'Spurs' é a perda do atacante francês Mathys Tel, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por lesão.

Tel se preparava para dominar uma bola quando sofreu uma entrada por trás do ala Jayden Bogle, que pisou no tornozelo esquerdo do francês. O árbitro marcou apenas a falta, sem aplicar nenhuma advertência, nem mesmo após a revisão do VAR.

O gol da vitória do Leeds foi marcado pelo suíço Noah Okafor (79') na reta final de uma partida dominada pelo time da casa do início ao fim.

Com o resultado, o Leeds sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela, com 14 pontos, dois a mais que o Tottenham, que, por enquanto, é o décimo colocado.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Everton - Coventry 3 - 1

Sábado:

Leeds - Tottenham 1 - 0

Fulham - Newcastle 1 - 1

Arsenal - Hull 1 - 0

(14h30) Nottingham - Manchester City

Domingo:

(11h00) Crystal Palace - Liverpool

Ipswich Town - Bournemouth

Brighton - Brentford

Sunderland - Chelsea

(13h30) Manchester United - Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Arsenal 27 10 9 0 1 15 5 10

2. Manchester City 21 9 7 0 2 20 10 10

3. Brighton 19 9 6 1 2 24 7 17

4. Chelsea 16 9 5 1 3 19 15 4

5. Everton 16 10 4 4 2 12 10 2

6. Liverpool 15 9 4 3 2 11 9 2

7. Brentford 14 9 3 5 1 16 9 7

8. Leeds 14 10 3 5 2 10 8 2

9. Bournemouth 12 9 3 3 3 14 13 1

10. Tottenham 12 10 3 3 4 10 11 -1

11. Newcastle 12 10 3 3 4 13 16 -3

12. Aston Villa 12 9 3 3 3 10 13 -3

13. Hull 11 10 2 5 3 11 11 0

14. Ipswich Town 11 9 3 2 4 14 18 -4

15. Fulham 10 10 2 4 4 10 12 -2

16. Coventry 9 10 3 0 7 10 19 -9

17. Manchester United 7 9 1 4 4 10 15 -5

18. Crystal Palace 7 9 2 1 6 9 21 -12

19. Nottingham 6 9 1 3 5 6 12 -6

20. Sunderland 5 9 1 2 6 7 17 -10

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