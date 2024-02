A- A+

Futebol Arsenal vence Liverpool e acirra luta pelo título no Campeonato Inglês "Fomos implacáveis quando tivemos oportunidade e sentimos que foi uma grande vitória", resumiu o técnico do Arsenal, Mikel Arteta

O Arsenal (2º) acirrou a luta pelo título do Campeonato Inglês ao bater o Liverpool por 2 a 1 neste domingo (4), pela 20ª rodada. Os 'Reds' seguem na liderança com 51 pontos, mas os 'Gunners' agora têm 49. A vitória do time londrino também pode beneficiar o Manchester City (3º), que tem 46 pontos e dois jogos a disputar, ambos contra o Brentord (um nesta segunda-feira e outro em 20 de fevereiro).

Jogando no Emirates Stadium, o Arsenal abriu o placar no primeiro tempo com Bukayo Saka (14'), que aproveitou rebote de Alisson após finalização de Kai Havertz.

Pouco antes do intervalo, o Liverpool empatou em jogada que Luis Díaz bateu, a bola desviou em Gabriel Magalhães e foi parar no fundo da rede (45'+3). No segundo tempo, Alisson se atrapalhou com o zagueiro Virgil van Dijk em bola lançada e Gabriel Martinelli aproveitou para tocar para o gol vazio e fazer o segundo dos 'Gunners' (67').

Nos acréscimos, Leandro Trossard fechou o placar batendo entre as pernas de Alisson (90'+2). "Fomos implacáveis quando tivemos oportunidade e sentimos que foi uma grande vitória. Neste momento, o Liverpool é provavelmente a melhor equipe da Europa, incrível. Chegamos muito longe e agora temos que ser consistentes", resumiu o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

"Isso mostra que os rapazes são seres humanos. Hoje eles foram realmente humanos, deram tudo quando foi preciso", disse o comandante do Liverpool, Jürgen Klopp. Mais cedo, o Manchester United subiu para a sexta posição ao derrotar o West Ham por 3 a 0.

Esta foi a segunda vitória dos 'Red Devils' em quatro dias, depois de baterem o Wolverhampton por 4 a 3 na última quinta-feira. Graças à sequência positiva, o United agora tem 38 pontos, dois a mais que o West Ham e seis atrás do Tottenham, que é o quinto. Jogando em casa, o Manchester United saiu na frente aos 23 minutos com um gol do dinamarquês Rasmus Hojlund, que neste domingo completou 21 anos.

No segundo tempo, Alejandro Garnacho ampliou pouco depois do intervalo (49') e fechou o placar na reta final (84'). Por sua vez, o Chelsea sofreu uma dura derrota em casa para o Wolverhampton por 4 a 2, com direito a três gols do brasileiro Matheus Cunha (22', 63' e 82').

Os 'Blues' até saíram na frente com Cole Palmer (19), mas os 'Wolves' viraram para 4 a 1 com o 'hat-trick' de Cunha e um gol contra de Axel Disasi (43').

Nos minutos finais, outro brasileiro, o veterano Thiago Silva, fez o segundo do Chelsea, que com a derrota fica com 31 pontos na 11ª posição, uma atrás do Wolverhampton.

