Campeonato Inglês Arsenal vence Manchester United em Old Trafford em estreia da Premier League O goleiro dos Gunners, David Raya, foi fundamental para o triunfo

O Arsenal marcou cedo e segurou a pressão do Manchester United, vencendo por 1 a 0 neste domingo (17), em Old Trafford, graças a uma grande atuação do goleiro David Raya, no grande duelo da primeira rodada do Campeonato Inglês.

Após cobrança de escanteio de Declan Rice, o goleiro Altay Bayindir sai mal e Riccardo Calafiori apareceu na segunda trave para marcar o único gol da partida, aos 13 minutos.

Este foi o 31º gol que o Arsenal marcou em uma jogada de escanteio desde o início da temporada 2023/2024.

A principal contratação ofensiva dos 'Gunners', o atacante sueco Viktor Gyökeres, não estreou bem na Premier League, sem nenhum chute a gol e quatro passes certos até ser substituído aos 15 do segundo tempo.

Já o Manchester United teve uma atuação muito acima das que mostrou na última temporada, quando terminou o campeonato apenas na 15ª posição, mas não foi o suficiente para evitar a derrota diante de sua torcida.

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles foram corajosos e tentaram de tudo. Parabéns pelo jogo. Merecíamos um resultado diferente", disse o técnico do United, o português Rúben Amorim.

Raya foi o protagonista com suas defesas salvadoras, uma delas em um chute perigoso do atacante brasileiro Matheus Cunha e outra no segundo tempo em cabeçada de Bryan Mbeumo.

O goleiro espanhol também contou com a sorte em uma finalização de Patrick Dorgu que parou na trave.

"Não foi o nosso melhor dia. Não jogamos bem defensivamente, então foi uma batalha difícil. Lutamos até o fim, segurando a vantagem que construímos, e é isso que devemos destacar hoje", disse Raya após a partida.

