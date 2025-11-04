Ter, 04 de Novembro

Liga dos Campeões

Arsenal vence Slavia Praga sem dificuldades pela Liga dos Campeões; Napoli tropeça

Time inglês contou com brilho de Merino para triunfar fora de casa

Rice abraça Merino, autor de dois gols pelo ArsenalRice abraça Merino, autor de dois gols pelo Arsenal - Foto: Michal Cizek / AFP

Athletic Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid e agora Slavia Praga. O Arsenal continua imbatível e intransponível na Champions League. Com triunfo por 3 a 0 na República Checa nesta terça-feira, os comandados de Mikel Arteta subiram para 12 pontos na tabela e continuam sem gols sofridos na principal competição da europa.

Depois de um começo em ritmo lento, o favorito Arsenal abriu o marcador após um pênalti anotado com ajuda do VAR e cobrado com perfeição por Saka. Merino ampliou no começo do segundo tempo, jogando ducha de água fria nas pretensões de reação dos checos. O atacante espanhol definiu logo depois, de cabeça.

Na luta por vaga direta às oitavas de final, o Arsenal ainda joga mais duas vezes pela Champions em 2025, contra o Bayern de Munique (26/11) em seu primeiro teste para valer na competição, agendado para Londres, e Brugge (10/12) fora de casa. Fecha sua participação no começo de 2026, diante de Inter, em Milão (20/1) e Kairat (28/1).

Com campanha perfeita e um dos times que menos sofrem defensivamente nesta edição da Champions, o Arsenal entrou em campo diante de um rival desesperado, ainda sem ganhar na competição, com amplo favoritismo. Mas os checos começaram ousados e assustando em duas oportunidades com somente cinco minutos.

Transmitindo serenidade na beira do campo, Mikel Arteta apenas cobrava calma dos comandados. Nada de entrar na correria dos locais, entusiasmados com a cantoria das arquibancadas. Mas, o Arsenal não se ajustava e jogadores foram flagrados gesticulando e em longos bate-papos na busca por acerto no posicionamento.

A conversa deu certo e Saka colocou Markovic para trabalhar em duas finalizações perigosas de dentro da área. O Arsenal encaixou uma blitz ofensiva e por pouco não tirou o zero do marcador. Os checos já não passavam do meio-campo.

Após cobrança de escanteio, aos 30 minutos, o sufoco se transformou em vantagem no placar. Provord foi todo errado na tentativa do corte e tocou com a mão na bola. O VAR chamou o árbitro e o pênalti foi anotado. Saka não desperdiçou.

O começo do segundo tempo foi no modo turbo. O Slavia Praga nem tocou na bola e Merino ampliou, aparecendo livre na área para concluir cruzamento de Trossard em menos de um minuto.

O goleiro Raya tentou 'dar emoção' ao confronto ao sair jogando errado e chutar em cima do atacante. Mas reagiu a tempo de segurar a bola e evitar o primeiro gol sofrido pelo Arsenal na Champions. Falha de um lado, erro bisonho do outro. Cruzamento na área do Slavia, Markovic errou na saída e Merino anotou outro, desta vez de cabeça, definindo o placar.

No fim, o árbitro ainda anotou um pênalti de White após levantar demais o pé. O VAR chamou e a falta foi anulada pois o defensor do Arsenal atingiu somente na bola, frustrando os torcedores checos.

Napoli tropeça contra alemães

O Napoli continua patinando na atual edição da Champions. Lutando somente por vaga nos playoffs para as oitavas - duelos entre nono e 24º colocados - o time recebeu o Eintracht Frankfurt e ficou no 0 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália.

Com o empate, a equipe italiana some somente quatro pontos em quatro rodadas, após um triunfo e duas derrotas. Estão colocados nos alemães, com campanha idêntica, mas vantagem nos critérios de desempate.

