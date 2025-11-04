Arsenal vence Slavia Praga sem dificuldades pela Liga dos Campeões; Napoli tropeça

A- A+

Athletic Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid e agora Slavia Praga. O Arsenal continua imbatível e intransponível na Champions League. Com triunfo por 3 a 0 na República Checa nesta terça-feira, os comandados de Mikel Arteta subiram para 12 pontos na tabela e continuam sem gols sofridos na principal competição da europa.



Depois de um começo em ritmo lento, o favorito Arsenal abriu o marcador após um pênalti anotado com ajuda do VAR e cobrado com perfeição por Saka. Merino ampliou no começo do segundo tempo, jogando ducha de água fria nas pretensões de reação dos checos. O atacante espanhol definiu logo depois, de cabeça.



Na luta por vaga direta às oitavas de final, o Arsenal ainda joga mais duas vezes pela Champions em 2025, contra o Bayern de Munique (26/11) em seu primeiro teste para valer na competição, agendado para Londres, e Brugge (10/12) fora de casa. Fecha sua participação no começo de 2026, diante de Inter, em Milão (20/1) e Kairat (28/1).



Com campanha perfeita e um dos times que menos sofrem defensivamente nesta edição da Champions, o Arsenal entrou em campo diante de um rival desesperado, ainda sem ganhar na competição, com amplo favoritismo. Mas os checos começaram ousados e assustando em duas oportunidades com somente cinco minutos.



Transmitindo serenidade na beira do campo, Mikel Arteta apenas cobrava calma dos comandados. Nada de entrar na correria dos locais, entusiasmados com a cantoria das arquibancadas. Mas, o Arsenal não se ajustava e jogadores foram flagrados gesticulando e em longos bate-papos na busca por acerto no posicionamento.





A conversa deu certo e Saka colocou Markovic para trabalhar em duas finalizações perigosas de dentro da área. O Arsenal encaixou uma blitz ofensiva e por pouco não tirou o zero do marcador. Os checos já não passavam do meio-campo.



Após cobrança de escanteio, aos 30 minutos, o sufoco se transformou em vantagem no placar. Provord foi todo errado na tentativa do corte e tocou com a mão na bola. O VAR chamou o árbitro e o pênalti foi anotado. Saka não desperdiçou.



O começo do segundo tempo foi no modo turbo. O Slavia Praga nem tocou na bola e Merino ampliou, aparecendo livre na área para concluir cruzamento de Trossard em menos de um minuto.



O goleiro Raya tentou 'dar emoção' ao confronto ao sair jogando errado e chutar em cima do atacante. Mas reagiu a tempo de segurar a bola e evitar o primeiro gol sofrido pelo Arsenal na Champions. Falha de um lado, erro bisonho do outro. Cruzamento na área do Slavia, Markovic errou na saída e Merino anotou outro, desta vez de cabeça, definindo o placar.



No fim, o árbitro ainda anotou um pênalti de White após levantar demais o pé. O VAR chamou e a falta foi anulada pois o defensor do Arsenal atingiu somente na bola, frustrando os torcedores checos.



Napoli tropeça contra alemães



O Napoli continua patinando na atual edição da Champions. Lutando somente por vaga nos playoffs para as oitavas - duelos entre nono e 24º colocados - o time recebeu o Eintracht Frankfurt e ficou no 0 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália.



Com o empate, a equipe italiana some somente quatro pontos em quatro rodadas, após um triunfo e duas derrotas. Estão colocados nos alemães, com campanha idêntica, mas vantagem nos critérios de desempate.

