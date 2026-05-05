Arsenal x Atlético de Madrid: confira escalações e onde assistir

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A Liga dos Campeões da Europa pode ter um campeão inédito. Isso porque ao menos um dos finalistas nunca levantou a taça da competição. Arsenal ou Atlético de Madrid: um deles estará na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio, na finalíssima do torneio. A definição de quem pegará Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain na decisão sairá no confronto desta tarde entre ingleses e espanhóis, no Arsenal Stadium. Na ida, as equipes empataram em 1x1. Um novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades.

"É um sonho para nós ter a chance amanhã de classificação para a final da Champions diante da nossa torcida, uma coisa que não vivemos há muitos anos. É algo especial. Trabalhamos muito como clube, como equipe, para depois de 20 anos estarmos outra vez nesta posição", explicou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.

A oportunidade mais recente em que o Arsenal disputou uma final da Liga dos Campeões foi na temporada 2005-2006, perdendo na decisão por 2x1 para o Barcelona. O Atlético de Madrid pode disputar sua quarta decisão do torneio. Na primeira, em 1973-1974, os espanhois perderam para o Bayern de Munique. Em 2013-2014 e 2015-2016, a equipe ficou com o vice-campeonato ao ser derrotada duas vezes pelo Real Madrid.



Escalações

Arsenal: David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard, Saka (Madueke), Gyökeres, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri, Johnny, Koke, Giuliano Simeone, Griezmann, Julián Álvarez, Lookman. Técnico: Diego Simeone.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

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