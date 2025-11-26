Arsenal x Bayern: veja onde assistir a este e outros jogos da Champions nesta quarta (26)
Gunners e Bávaros duelam pela liderança da Fase de Liga
A 5ª rodada da Liga dos Campeões promete grandes duelos nesta quarta-feira (26). Nove jogos movimentam o dia, com destaque para o duelo entre Arsenal e Bayern de Munique, no Emirates Stadium, em Londres, às 17h (horário de Brasília).
Arsenal x Bayern de Munique
Em Londres, o vice-líder Arsenal e o líder Bayern de Munique se enfrentam em um confronto direto pela primeira posição da Fase de Liga da Champions. Empatados com 12 pontos e 100% de aproveitamento, as duas equipes vêm sendo as mais regulares da temporada europeia até o momento.
Os Gunners vêm de 15 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 13 vitórias e dois empates. Além da boa sequência, a equipe vem se destacando pelo seu setor defensivo. Em 18 jogos, contabilizando Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Liga Inglesa, o Arsenal sofreu apenas seis gols.
Considerado o time com melhor futebol na temporada europeia, o Bayern também chega em grande fase para o duelo. Os Bávaros estão invictos na temporada, acumulando 17 vitórias em 18 jogos. O time também vem sendo destaque no setor ofensivo, onde já marcou 64 gols.
Para o duelo, Saka é a principal esperança de gols do Arsenal. O inglês é o artilheiro da equipe na temporada com seis gols. Do lado do Bayern, o também inglês Harry Kane é o destaque da equipe. Ao todo, o atacante já balançou as redes 24 vezes.
Prováveis escalações
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi e Rice; Saka, Merino e Trussardi. Técnico: Arteta.
Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Karl, Olise e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Kompany.
Onde assistir: HBO MAX (Streaming)
Outros jogos
14h45 - Copenhagen x Kairat (Space e HBO MAX)
14h45 - Pafos x Monaco (TNT Sports e HBO MAX)
17h - PSG x Tottenham (Space e HBO MAX)
17h - Olympiacos x Real Madrid (TNT Sports e HBO MAX)
17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão (HBO MAX)
17h - Liverpool x PSV (HBO MAX)
17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta (HBO MAX)
17h - Sporting x Brugge (HBO MAX)