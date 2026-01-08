Arsenal x Liverpool: veja onde assistir e as possíveis escalações deste grande clássico
Equipes se enfrentam no Emirates Stadium em partida válida pela 21ª rodada. Embate coloca líder em alta contra atual campeão em momento de oscilação
Arsenal e Liverpool fazem, nesta quinta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, o jogo mais aguardado da 21ª rodada da Premier League. Líder do campeonato, o time londrino chega embalado por uma sequência de cinco vitórias, enquanto os Reds tentam reagir após dois tropeços consecutivos na competição.
Arsenal defende liderança diante da torcida
O Arsenal vive um momento consistente no Campeonato Inglês. Com 48 pontos somados, a equipe comandada por Mikel Arteta abriu vantagem confortável em relação ao vice-líder Manchester City, mas encara o confronto como decisivo para manter a regularidade na reta intermediária da temporada.
Liverpool busca recuperação no campeonato
Do outro lado, o Liverpool chega pressionado. Atual campeão inglês, o time de Arne Slot ocupa apenas a quarta colocação, com 34 pontos, desempenho abaixo do esperado até aqui. A equipe não venceu nas duas últimas rodadas e vê o duelo em Londres como oportunidade para voltar a se aproximar do topo da tabela.
Prováveis escalações
Provável escalação do Arsenal:
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard.
Provável escalação do Liverpool:
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones e Szoboszlai; Wirtz e Gakpo.
Onde assistir
O confronto entre Arsenal e Liverpool terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, com início às 17h (de Brasília).
Serviço
Jogo: Arsenal x Liverpool
Competição: Premier League - 21ª rodada
Data: Quinta-feira, 8 de janeiro
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres
Transmissão: Disney+ (plano premium)