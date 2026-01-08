Qui, 08 de Janeiro

Premier League

Arsenal x Liverpool: veja onde assistir e as possóveis escalações deste grande clássico

Equipes se enfrentam no Emirates Stadium em partida válida pela 21ª rodada. Embate coloca líder em alta contra atual campeão em momento de oscilação

Clássico inglês promete fortes emoçõesClássico inglês promete fortes emoções - Foto: Peter Powell/AFP

Arsenal e Liverpool fazem, nesta quinta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, o jogo mais aguardado da 21ª rodada da Premier League. Líder do campeonato, o time londrino chega embalado por uma sequência de cinco vitórias, enquanto os Reds tentam reagir após dois tropeços consecutivos na competição.

Arsenal defende liderança diante da torcida

O Arsenal vive um momento consistente no Campeonato Inglês. Com 48 pontos somados, a equipe comandada por Mikel Arteta abriu vantagem confortável em relação ao vice-líder Manchester City, mas encara o confronto como decisivo para manter a regularidade na reta intermediária da temporada.

Liverpool busca recuperação no campeonato

Do outro lado, o Liverpool chega pressionado. Atual campeão inglês, o time de Arne Slot ocupa apenas a quarta colocação, com 34 pontos, desempenho abaixo do esperado até aqui. A equipe não venceu nas duas últimas rodadas e vê o duelo em Londres como oportunidade para voltar a se aproximar do topo da tabela.

Prováveis escalações

Provável escalação do Arsenal:
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard.

Provável escalação do Liverpool:
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones e Szoboszlai; Wirtz e Gakpo.

Onde assistir

O confronto entre Arsenal e Liverpool terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, com início às 17h (de Brasília).

Serviço

Jogo: Arsenal x Liverpool
Competição: Premier League - 21ª rodada
Data: Quinta-feira, 8 de janeiro
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres
Transmissão: Disney+ (plano premium)

