Premier League Arsenal x Liverpool: veja onde assistir e as possóveis escalações deste grande clássico Equipes se enfrentam no Emirates Stadium em partida válida pela 21ª rodada. Embate coloca líder em alta contra atual campeão em momento de oscilação

Arsenal e Liverpool fazem, nesta quinta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, o jogo mais aguardado da 21ª rodada da Premier League. Líder do campeonato, o time londrino chega embalado por uma sequência de cinco vitórias, enquanto os Reds tentam reagir após dois tropeços consecutivos na competição.

Arsenal defende liderança diante da torcida

O Arsenal vive um momento consistente no Campeonato Inglês. Com 48 pontos somados, a equipe comandada por Mikel Arteta abriu vantagem confortável em relação ao vice-líder Manchester City, mas encara o confronto como decisivo para manter a regularidade na reta intermediária da temporada.

Liverpool busca recuperação no campeonato

Do outro lado, o Liverpool chega pressionado. Atual campeão inglês, o time de Arne Slot ocupa apenas a quarta colocação, com 34 pontos, desempenho abaixo do esperado até aqui. A equipe não venceu nas duas últimas rodadas e vê o duelo em Londres como oportunidade para voltar a se aproximar do topo da tabela.

Prováveis escalações

Provável escalação do Arsenal:

David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard.

Provável escalação do Liverpool:

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones e Szoboszlai; Wirtz e Gakpo.

Onde assistir

O confronto entre Arsenal e Liverpool terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, com início às 17h (de Brasília).

Serviço

Jogo: Arsenal x Liverpool

Competição: Premier League - 21ª rodada

Data: Quinta-feira, 8 de janeiro

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres

Transmissão: Disney+ (plano premium)

