Arsenal x Manchester City: veja cenários e quem pode ser campeão da Premier League
Equipe de Mikel Arteta pode garantir taça diante do Burnley caso Citizens tropece antes e quebrar tabu de mais de 20 anos
O Arsenal está cada vez mais próximo de encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League. Líder do campeonato com 79 pontos, a equipe comandada por Mikel Arteta pode confirmar matematicamente o título já na próxima rodada.
Os Gunners abriram vantagem sobre o Manchester City e agora dependem de uma combinação simples para voltar ao topo do futebol inglês.
Para levantar a taça diante de sua torcida na segunda-feira, contra o já rebaixado Burnley, o Arsenal precisa vencer seu compromisso e torcer para que o City não derrote o Crystal Palace nesta quarta-feira, em jogo atrasado da competição. Caso isso aconteça, o Arsenal abriria vantagem impossível de ser alcançada na última rodada.
Mesmo se o time de Pep Guardiola vencer o Palace, os londrinos continuarão muito próximos da taça. Nesse cenário, bastaria ao Arsenal derrotar o Burnley e torcer por um tropeço do City diante do Bournemouth na rodada seguinte.
A reta final da disputa:
Arsenal
Burnley (casa)
Crystal Palace (fora)
Manchester City
Crystal Palace (casa)
Bournemouth (fora)
Aston Villa (casa)
A proximidade da conquista reacende lembranças da histórica temporada 2003/04, última vez em que o Arsenal foi campeão inglês. Na ocasião, o time liderado por Thierry Henry entrou para a história como os “Invincibles”, terminando o campeonato sem derrotas.