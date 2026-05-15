FUTEBOL

Arsenal x Manchester City: veja cenários e quem pode ser campeão da Premier League

Equipe de Mikel Arteta pode garantir taça diante do Burnley caso Citizens tropece antes e quebrar tabu de mais de 20 anos

Arsenal e Manchester City se enfrentam em uma espécie de final antecipada da Premier League - Foto: Glyn KIRK / AFP

O Arsenal está cada vez mais próximo de encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League. Líder do campeonato com 79 pontos, a equipe comandada por Mikel Arteta pode confirmar matematicamente o título já na próxima rodada.

Os Gunners abriram vantagem sobre o Manchester City e agora dependem de uma combinação simples para voltar ao topo do futebol inglês.

Para levantar a taça diante de sua torcida na segunda-feira, contra o já rebaixado Burnley, o Arsenal precisa vencer seu compromisso e torcer para que o City não derrote o Crystal Palace nesta quarta-feira, em jogo atrasado da competição. Caso isso aconteça, o Arsenal abriria vantagem impossível de ser alcançada na última rodada.

 

Mesmo se o time de Pep Guardiola vencer o Palace, os londrinos continuarão muito próximos da taça. Nesse cenário, bastaria ao Arsenal derrotar o Burnley e torcer por um tropeço do City diante do Bournemouth na rodada seguinte.

A reta final da disputa:

Arsenal

Burnley (casa)

Crystal Palace (fora)

Manchester City

Crystal Palace (casa)

Bournemouth (fora)

Aston Villa (casa)

A proximidade da conquista reacende lembranças da histórica temporada 2003/04, última vez em que o Arsenal foi campeão inglês. Na ocasião, o time liderado por Thierry Henry entrou para a história como os “Invincibles”, terminando o campeonato sem derrotas.

