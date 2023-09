A- A+

Futebol Internacional Arsenal x Tottenham fazem clássico da rodada no Campeonato Inglês; saiba onde assistir Confronto acontece neste domingo (24), às 10h, no Emirates Stadium

A sexta rodada do Campeonato Inglês terá como principal atração o clássico do norte de Londres entre Arsenal (4º) e Tottenham (2º), no Emirates Stadium, neste domingo (24). Com a bola rolando a partir das 10h, o confronto tem transmissão da ESPN/Star+.

As duas equipes estão empatadas na tabela com os mesmos 13 pontos do Liverpool (3º), enquanto o líder Manchester City é o único com 100% de aproveitamento em cinco jogos.

Os 'Gunners' chegam para o clássico com moral, depois da estreia na Liga dos Campeões com goleada sobre o PSV Eindhoven por 4x0, em seu tão esperado retorno à principal competição europeia, da qual não participavam desde a temporada 2016/2017.

Tanto o Arsenal como o Tottenham tentarão somar os três pontos para terem chance de assumir a liderança, o que pode acontecer em caso de tropeço do City, que no sábado enfrenta o Nottingham Forest (8º).

Saiba onde assistir:

Canal: Espn/Star+

Horário:10h

Local: Emitares Stadium (Londres/Inglaterra)

