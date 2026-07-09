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COPA DO MUNDO Arsène Wenger aposta em título da França na Copa, mas destaca: 'Espanha tem um nível superior' O ex-técnico destacou que a Espanha seria a única rival capaz de desbancar a França, mas que para isso teria de voltar a apresentar o futebol vistoso que a levou ao título da Eurocopa

Arsène Wenger passou grande parte de sua carreira dirigindo o Arsenal na Premier League. O longo trabalho na Inglaterra faz muita gente pensar que o ex-treinador de 76 anos, atual chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, nasceu no país e seria mais um torcedor da seleção britânica. Na verdade, ele é francês e demonstrou confiança em título da seleção de Mbappé, Olise e companhia, que encara o Marrocos nesta quinta-feira. Na sua visão, somente a Espanha poderia mudar tal prognóstico.



Wenger deu entrevista para o Podcast 'Felix and Toni Kroos' e garantiu que sua escolha não tem relação com seu país de nascimento, mas pelo ótimo momento dos franceses na coa do Mundo, jogando em alto nível e superando os oponentes sem sustos



"A França vai ganhar a Copa do Mundo. Sei que vão dizer que é porque sou francês, mas analisando um pouco o torneio, o trem está em alta velocidade hoje em dia. E você precisa ser capaz de embarcar nesse trem", afirmou, Wenger, ressaltando o embalo dos comandados de Didier Deschamps.

"Por exemplo, as seleções asiáticas ficaram todas eliminadas porque não são capazes de seguir a intensidade e a velocidade do jogo. E não têm muitos argumentos técnicos para competir."



O ex-técnico destacou que a Espanha seria a única rival capaz de desbancar a França, mas que para isso teria de voltar a apresentar um futebol vistoso e convincente que a levou ao título da Eurocopa.



"A verdadeira incógnita para mim é a Espanha. Se um time é capaz de vencer a França, eu diria que é a Espanha, pois tem um nível técnico melhor e uma cultura do futebol coletivo que ninguém tem no mundo", disse.



Os espanhóis encaram a Bélgica de Lukaku, Doku e De Bruyne apenas na sexta-feira. Em caso de triunfos franceses e espanhóis, as seleções se enfrentariam em uma das semifinais, com Argentina e Inglaterra favoritas do outro lado da chave.

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