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copa do mundo Arte de estudante brasileiro vence concurso da Fifa e vai decorar ônibus da seleção na Copa do Mundo Residente em Massachusetts, Leo Silveira, de 12 anos, disse ter se inspirado em fotografia de torcedores do Vasco

Um brasileiro de 12 anos residente no estado americano de Massachusetts venceu um concurso da Fifa para que uma ilustração sua estampe o ônibus que será usado pela seleção brasileira na Copa do Mundo. A vitória de Leo Silveira no concurso foi anunciada nesta sexta-feira.

O brasileiro é aluno da sexta-feira na cidade de New Bedford. A ilustração vencedora mostra torcedores em volta de uma faixa que diz "Vamos Brasil". Ao canal de televisão CBS, ele contou ter se inspirado em uma fotografia de torcedores do Vasco.

— Era um desenho de um cara segurando uma faixa dizendo 'vamos resistir' porque naquela época estávamos lutando contra o rebaixamento e eu me inspirei nele — , disse Leo Silveira, que é torcedor do time carioca, ao canal americano.





Leo Silveira relata ter trabalhado durante uma semana na ilustração. Além de ter o desenho estampado no ônibus da seleção, o jovem ganhou dois ingressos para ver o jogo do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O brasileiro foi incentivado a enviar o desenho para o concurso promovido pela Fifa pela professora Aleisea Guzman.

— Interesse por arte e grande interesse por futebol. Então, eu sabia que esses dois combinados seriam incríveis para ele — disse a ela.

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