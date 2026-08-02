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Mercado de Transferências Arteta despista sobre Vini Jr. pelo Arsenal, mas afirma: "somos ambiciosos" O jogador brasileiro tem o futuro indefinido no Real Madrid e pode ser alvo da equipe inglesa na janela de transferências

O futuro de Vini Júnior ainda não está selado. O Arsenal é apontado como um possível destino do jogador brasileiro para a próxima temporada.

O clube inglês aguarda uma sinalização do atleta para tentar avançar nas negociações. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi questionado sobre o interesse da equipe em Vinícius Júnior.

O treinador despistou, mas garantiu que o Arsenal está ativo na janela de transferências.

"Estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro. Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro clube", afirmou Arteta.

"Você pode simplesmente observar o mercado de transferências e nossos adversários. Pelo que estamos fazendo, não vamos ficar parados e somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer", assegurou.

Vinícius Júnior está no fim do período de férias depois da Copa do Mundo. Ele retornará para Madri neste domingo. Segundo o jornal espanhol "As", o atacante deve conversar com a diretoria do Real Madrid e com o técnico José Mourinho na segunda-feira.

O brasileiro recebe em torno de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3 milhões) e tem o segundo maior salário do elenco, apenas atrás do francês Kylian Mbappé.

O vínculo de Vinícius Júnior com os merengues vai até junho de 2027.

Caso o jogador não renove o contrato, o Real Madrid cogita negociar a venda do atleta, já que a partir de janeiro ele poderá assinar um pré-contrato com outro time.



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