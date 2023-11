Arteta manifesta seu apoio ao Everton após clube sofrer dura sanção

A- A+

Sancionado com a retirada de dez pontos por infração financeira, o Everton "passou por muitas outras situações difíceis e sempre encontrou uma saída", declarou nesta sexta-feira (24) o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ex-jogador dos 'Toffees'.

"Me sinto muito ligado a este clube", disse o ex-meia que jogou pelo clube de Liverpool entre 2005 e 2011. "É um momento muito difícil. É evidente que isso coloca o clube em uma posição muito complicada, mas já esteve em muitas outras situações difíceis e sempre encontra uma forma de seguir em frente", declarou em entrevista coletiva.

O Everton é um dos clubes mais tradicionais da primeira divisão inglesa, com presença contínua desde 1954/55. Mas muitas vezes luta para se manter na elite, como ocorreu na temporada passada, em que a sombra do rebaixamento o acompanhou até a última rodada.

"Se há uma qualidade que, na minha opinião, descreve esse clube, é a coragem, a determinação e o combate", continuou o treinador espanhol, que lhes desejou "o melhor" na véspera do jogo do Arsenal em Brentford.

Durante a pausa internacional para os jogos das seleções, o Everton sofreu a retirada de dez pontos na tabela por suposto descumprimento das regras de rentabilidade e viabilidade. Esta é a sanção desportiva mais severa já imposta na história da competição.

O Everton, que estava em 14º, havia conquistado três vitórias em cinco jogos antes da sanção. Os 'Toffees' ocupam agora o penúltimo lugar com 4 pontos, dois a menos que o Luton, atual primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Seus torcedores planejam realizar diversas ações de protesto ao longo do fim de semana, culminando com a recepção do Manchester United no domingo no Goodison Park, onde faixas da 'Premier League corrupta' serão distribuídas ao público.

