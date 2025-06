Arthur Cabral e Correa mostram confiança em levar Botafogo longe no Mundial de Clubes

A- A+

Reforços do Botafogo para o Mundial de Clubes, os atacantes Arthur Cabral e Correa demonstraram confiança no atual campeão brasileiro e da Libertadores na competição dos Estados Unidos. A estreia do time do técnico Renato Paiva contra o Seattle Sounders acontece neste domingo (15).

"Vim para o Botafogo pelo grande projeto. É uma grande equipe", afirmou Arthur Cabral. "Poder disputar o Mundial de Clubes e poder disputar títulos pesa muito para qualquer atleta. Quero honrar essa camisa e ser campeão. Quero retribuir toda a confiança", completou.

O atacante argentino Correa afirmou que o Mundial no EUA é uma novidade para todos. "É algo genial para os times sul-americano, europeus, para todos. É uma competição charmosa que temos que aproveitar", afirmou o jogador com passagens por Inter de Milão, Lazio, Sampdoria, Sevilla e Olympique de Marselha.

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor esteve presente para apoiar o time no último treino antes da estreia no Mundial.

O Botafogo integra o Grupo B. O segundo confronto do time vai ser diante do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, no dia 19 de junho. A partida que encerra a fase de classificação da chave será contra o Atlético de Madrid, no dia 23.





