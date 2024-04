A- A+

Saída Arthur Caíke não fica no Sport para o restante da temporada O atacante vai assinar a rescisão com o clube nesta segunda-feira (8)

Após concretizar a primeira parte da temporada com título Pernambucano, o Sport já começa a pensar no futuro. O atacante Arthur Caíke não fica no Leão para o resto da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Atleta e Sport devem formalizar a rescisão de contrato nesta segunda-feira (8). O provável destino do jogador é o Criciúma, clube que está na Série A.

Arthur Caíke, inclusive, ficou de fora da decisão do Campeonato Estadual contra o Náutico, no último sábado (6). Ele não esteve entre os relacionados pelo técnico Mariano Soso.

O atacante participou de 11 jogos com a camisa rubro-negra, marcou dois gols e colaborou com uma assistência.

Ele iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço no elenco e passou a ter poucos minutos. Arthur entrou em campo pela última vez na goleada por 4 a 0 contra o Trem-AP pela Copa do Brasil, no dia 28 de fevereiro. Desde então, foram sete partidas sem o jogador.

Arthur Caíke se junta ao lateral-direito Lucas Ramon que também foi contratado para a temporada, mas pediu para deixar o Leão.

Veja também

F1 Max Verstappen vence GP do Japão de F1