Arthur comemora presença de torcida coral em clássico e diz que favoritismo "está do lado de lá"

Disparidade técnica, momento na temporada, diferença nas atuais divisões nacionais...Sport e Santa Cruz farão um Clássico das Multidões, neste sábado (11), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, em que está claro qual clube é o favorito. Algo que não chega a incomodar o lado que carrega, na teoria, a menor probabilidade de vitória no confronto.



“Clássico é clássico. Tudo pode acontecer. Estamos conscientes de que precisamos fazer. Não será um jogo normal. O que vem de fora não pode interferir no nosso trabalho. Estamos blindados. É bom deixar o favoritismo do lado de lá”, afirmou o volante Arthur, do Santa.



O Sport pode ser o favorito no duelo, mas o Santa terá um trunfo que há tempos não conseguia. Diferente do próprio Leão, que não contou com rubro-negros nos jogos que fez contra o Náutico, nos Aflitos, tanto pelo Pernambucano como pela Copa do Nordeste, a Cobra Coral terá o apoio dos tricolores na Ilha, após decisão do Governo do Estado de permitir novamente a presença dos torcedores visitantes no estádio. A última vez que isso tinha acontecido foi em março de 2020.





“Nossa torcida sempre nos apoia e, tê-los em um clássico, na casa do adversário, nos ajuda e motiva ainda mais para fazermos um grande jogo”, declarou o meia, citando outros aspecto importante: a necessidade de o Santa melhorar a situação na tabela do Estadual.



“Não se trata apenas de um clássico. É um jogo que nos mantém vivos no campeonato, firmes no objetivo principal de ficar entre os dois. Estamos em sétimo, longe ainda. Por isso, precisamos fazer um jogo equilibrado, converter em gol a oportunidade que criarmos, errando menos para sairmos vitoriosos”, declarou.



O Campeonato Pernambucano garante uma vaga na quarta divisão em 2024, caso o Santa Cruz não consiga o acesso no fim do ano. Para isso, a equipe só pode terminar a primeira fase abaixo de uma das equipes que estão em divisão igual ou inferior - Náutico (Série C) e Sport (Série B) são exceções. Na sétima posição, com 12 pontos, a Cobra Coral está abaixo de Retrô (2º), Central (3º), Salgueiro (5º) e Petrolina (6º), o que no momento complicaria a situação no nacional.

