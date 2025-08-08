A- A+

Futebol Arthur Maron celebra gols e valoriza vitória do Sport na estreia da Copa do Nordeste Sub-20 Atacante anotou dois gols diante do Americano-MA, no triunfo por 5x1, na Ilha do Retiro

O atacante Arthur Maron foi o destaque do Sport na estreia da Copa do Nordeste Sub-20. O jogador marcou dois gols, sendo um deles em um lindo voleio, e comandou a goleada do Leão por 5x1 contra o Americano-MA, na Ilha do Retiro.

"Foi uma estreia especial. Fico muito feliz por começar a competição com dois gols, especialmente o de voleio, que vai ficar marcado. Todo o grupo fez um grande jogo. Agora, é seguir focado para manter o nível e ajudar ainda mais o Sport”, disse o Arthur.

O atacante também ressaltou a importância de uma vitória expressiva na estreia. Com o resultado, o Sport se colocou na liderança isolada do Grupo D da competição, já que Vitória e Cruzeiro de Itaporanga ficaram no empate.

“Começar com uma vitória como essa, de goleada, nos dá muita confiança para a sequência da competição. A Copa do Nordeste Sub-20 é muito importante para o clube, então começar com o pé direito é fundamental. Temos que seguir nesse ritmo para alcançarmos nossos objetivos no campeonato”, acrescentou.

