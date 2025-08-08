Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Arthur Maron celebra gols e valoriza vitória do Sport na estreia da Copa do Nordeste Sub-20

Atacante anotou dois gols diante do Americano-MA, no triunfo por 5x1, na Ilha do Retiro

Reportar Erro
Arthur Maron, atacante sub-20 do SportArthur Maron, atacante sub-20 do Sport - Foto: Divulgação

O atacante Arthur Maron foi o destaque do Sport na estreia da Copa do Nordeste Sub-20. O jogador marcou dois gols, sendo um deles em um lindo voleio, e comandou a goleada do Leão por 5x1 contra o Americano-MA, na Ilha do Retiro.

"Foi uma estreia especial. Fico muito feliz por começar a competição com dois gols, especialmente o de voleio, que vai ficar marcado. Todo o grupo fez um grande jogo. Agora, é seguir focado para manter o nível e ajudar ainda mais o Sport”, disse o Arthur. 

O atacante também ressaltou a importância de uma vitória expressiva na estreia. Com o resultado, o Sport se colocou na liderança isolada do Grupo D da competição, já que Vitória e Cruzeiro de Itaporanga ficaram no empate.

“Começar com uma vitória como essa, de goleada, nos dá muita confiança para a sequência da competição. A Copa do Nordeste Sub-20 é muito importante para o clube, então começar com o pé direito é fundamental. Temos que seguir nesse ritmo para alcançarmos nossos objetivos no campeonato”, acrescentou.

Leia também

• Sport: Lucas Lima projeta "guerra" contra Grêmio e cobra "poder de decisão" do ataque

• Sport renova com Rafael Thyere até o fim de 2026

• Sport está perto de renovar com Rafael Thyere por mais uma temporada

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter