Seleção feminina Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos com Canadá; confira lista Ao todo, 24 jogadoras foram convocadas pelo técnico ex-Corinthians

O técnico Arthur Elias convocou, nesta segunda-feira (2), a seleção brasileira feminina para os amistosos contra Canadá no final de outubro. Os confrontos serão os primeiros do treinador ex-Corinthians no comando da equipe.

As partidas estão marcadas para acontecer no dia 28 de outubro, em Montreal, e dia 31, em outra cidade canadense ainda não anunciada.

Na lista de 24 jogadoras, o treinador voltou a convocar Marta e Cristiane, que estiveram presentes no período de treinos, em setembro, na Granja Comary.

Confira a lista:

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Zagueiras

Rafaelle (Orlando Pride)

Tainara (Bayern)

Kathellen (Real Madrid)

Antônia (Levante)

Lauren (Kansas City)

Laterais

Tamires (Corinthians)

Yasmin (Corinthians)

Bruninha (Gotham)

Meio-campistas

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Duda Sampaio (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride)

Kerolin (North Carolina)

Geyse (Manchester United)

Debinha (Kansas City)

Marta (Orlando Pride)

Cristiane (Santos)

Gabi Portilho (Corinthians)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Gabi Nunes (Levante)

