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FUTEBOL Arthur Elias faz últimos testes em lista da seleção brasileira feminina para encarar o Japão Os duelos fazem parte da última agenda da Data Fifa neste ano

De olho na preparação para a Copa do Mundo de 2027, o técnico Arthur Elias convocou, nesta terça-feira (10), as jogadoras que vão ter a chance de mostrar serviço nos dois amistosos que a equipe nacional vai realizar diante do Japão.





Embora a veterana atacante Marta esteja fora da relação, o próprio treinador garantiu que ela é parte importante do processo de montagem da equipe.

"A Marta está totalmente nos planos. Temos um planejamento para ela, assim como para as outras jogadoras que vemos com chances de estar no mundial", afirmou.



A seleção brasileira vai disputar os dois confrontos preparatórios na casa do Japão. A primeira partida, marcada para o dia 29 de novembro, está marcada para a cidade de Hiroshima. Já o segundo embate, em 5 de dezembro, vai acontecer em Okayama



A convocação feita por Arthur Elias traz nomes como a goleira Natasha, a meio-campista Duda Sampaio e ainda as atacantes Giseli e Adriana.



Os duelos fazem parte da última agenda da Data Fifa neste ano. A treinadora Renata Costa, ex-jogadora, medalhista de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008 e vice-campeã da Copa de 2007, será a auxiliar da Arthur Elias nestes dois confrontos.



Confira a convocação da seleção brasileira feminina:



GOLEIRAS: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians)



DEFENSORAS: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo)



LATERAIS: Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca-MEX)



MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio, Angelina, Ary Borges, Kaylane e Yaya



ATACANTES: Marília, Priscila, América, Gio, Geyse, Luany, Bia Zaneratto, Adriana, Amanda Gutierrez e Gisele

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