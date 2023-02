A- A+

Futebol Arthur elogia Lucas e foca em aprimoramento do Santa nas finalizações Tricolor venceu o Atlético/BA por 2x1, no Arruda, pela Copa do Nordeste, em jogo que desperdiçou diversas oportunidades

Na coletiva após a vitória do Santa Cruz diante do Atlético/BA, no Arruda, por 2x1, pela Copa do Nordeste, o técnico Ranielle Ribeiro citou que o Tricolor terá que aprimorar as finalizações para os próximos jogos. Mesmo vencendo os baianos, o comandante alertou sobre a disparidade entre a quantidade de chances criadas e as bolas que entraram. O volante Arthur Santos também chamou atenção para o fato, mas adotou tom otimista.



“Vejo isso com o copo meio cheio. Estamos criando bastante, tendo mais oportunidades de fazer gols, ficar à frente do placar. Temos que trabalhar para finalizar melhor as jogadas”, afirmou.





“Nosso time tem mais posse de bola, cria bastante. É natural, tendo esse volume de jogo, mas não terminando as jogadas em gol, que o time adversário pegue mais confiança. Talvez isso tenha acontecido nos últimos jogos. Acabávamos não matando a partida, correndo risco de perder ou empatar. Precisamos ter uma consistência melhor, terminando a jogada com um pouco mais de frieza para fazer os gols. Com isso, vamos passar menos sufoco, sofrendo menos contra-ataques”, completou.



Quem estava com a pontaria em dia foi o atacante Lucas Silva, autor dos dois gols no jogo. “Ele é um cara bom de grupo, todos adoram. Vem fazendo boas partidas, dando assistências, ajudando na parte defensiva, mas, como atacante, precisava dos gols. Eu procurava falar para ele ficar tranquilo, que o gol chegaria na hora certa e para ele não colocar pressão na cabeça. Ontem, ele fez dois belos gols e nos ajudou a dar a vitória”, declarou Arthur.

Veja também

Futebol Em ação conjunta com FPF e SDS, PM prende oito integrantes de organizadas de Santa e Sport