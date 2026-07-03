Artilharia histórica da Copa do Mundo é atualizada após 20º gol de Messi; veja ranking
O camisa 10 argentino chegou a 20 gols em seis edições
O astro argentino Lionel Messi segue fazendo história na Copa do Mundo e chegou ao seu 20º gol na história. O atacante voltou a marcar nesta sexta-feira, na vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2, na fase de 16 avos de final, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. Agora, os argentinos encaram o Egito na terça-feira, pelas oitavas de final.
O camisa 10 argentino chegou a 20 gols em seis edições, tendo estreado na Copa de 2006. Ele também retomou o posto de artilheiro da atual edição, com sete gols, um a mais que o francês Kylian Mbappé, que soma seis. Messi deixou sua marca nos quatro duelos da Argentina até aqui: foram três gols diante da Argélia, dois contra a Áustria, um contra a Jordânia e um contra os cabo-verdianos.
Mbappé, inclusive, é o segundo no ranking geral, com 18 gols. O pódio é fechado por Miroslav Klose, com 16 bolas na rede. O ex-centroavante da seleção alemã era o líder antes do início do atual Mundial.
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Em quarto lugar aparece Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. Ele detinha o recorde antes de Klose superá-lo na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A marca foi batida na histórica goleada por 7 a 1 da Alemanha sobre a seleção brasileira, nas semifinais.
O outro brasileiro melhor colocado é o Rei Pelé, com 12 gols, ocupando a sétima posição. À frente dele estão o alemão Gerd Müller, com 14 gols, em quinto. Empatados em sexto lugar aparecem o francês Just Fontaine e o inglês Harry Kane, com 13 gols cada.
ARTILHARIA HISTÓRICA DA COPA DO MUNDO:
Lionel Messi: 20 gols
Kylian Mbappé: 18 gols
Miroslav Klose: 16 gols
Ronaldo: 15 gols
Gerd Müller: 14 gols
Just Fontaine e Harry Kane: 13 gols
Pelé: 12 gols