ESPORTES Artilheiro da J.League 2023, pernambucano Anderson Lopes recebe chuteira de ouro no Japão Foram 28 gols anotados em todas as competições até aqui, além de cinco assistências

Campeão nacional na última temporada, Anderson Lopes alcançou mais um feito no Japão. O pernambucano recebeu a chuteira de ouro da J.League 2023. Com os 22 gols marcados pelo Yokohama F-Marinos, que foi o vice-campeão, o atleta terminou como o artilheiro do torneio. Além disso, figurou na seleção do Campeonato Japonês.

"É um momento de muita felicidade, um sonho realizado. Agradeço a Deus e a todos que fizeram parte disso. Membros do clube, companheiros de equipe, familiares, amigos e torcedores. Ser artilheiro da J.League era um dos meus objetivos profissionais, e é uma alegria imensa ver isso se concretizar", disse ex-jogador de clubes como Avaí e Athletico Paranaense.

Em 2023, Anderson Lopes vive a temporada mais goleadora da carreira. Foram 28 gols anotados em todas as competições até aqui, além de cinco assistências. O atacante ainda ultrapassou a marca de 200 jogos no futebol do Japão, e se tornou um dos dez brasileiros com mais gols no Campeonato Japonês.

Antes de encerrar a temporada, Anderson Lopes e o Yokohama F-Marinos terão um último desafio. Na próxima quarta-feira (13), a equipe do brasileiro recebe o Shandong Taishan, da China, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

"Tem sido um ano especial. O nosso time conseguiu apresentar um excelente nível de atuação ao longo da temporada, e pude contribuir com os meus gols. Infelizmente, batemos na trave pelo bicampeonato da J.League, mas tenho certeza que a equipe vai voltar mais forte no próximo ano. Agora é trabalhar para concluir a temporada da melhor forma", finalizou o atacante recifense.

Experiência no futebol japonês

Anderson Lopes chegou ao Japão em 2016, contratado pelo Sanfrecce Hiroshima. No país asiático, o brasileiro também vestiu a camisa do Consadole Sapporo, antes de chegar ao Yokohama F-Marinos na última temporada.

