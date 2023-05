A- A+

Sport Artilheiro da Série B e do Sport no ano, Vagner Love recebe elogios de Enderson: "não é comum" Prestes a completar 39 anos, camisa 9 soma 25 participações em gols na temporada

Último jogador remanescente da temporada passada a se reapresentar no Sport, após renovação de contrato, Vagner Love iniciou os trabalhos junto aos demais companheiros no dia 09 de janeiro. Apesar de chegar depois, se manteve em forma durante as férias no Rio de Janeiro, e agora com 32 jogos no ano tem sido um dos principais destaques do Leão em 2023.

Prestes a completar 39 anos, é o artilheiro do Sport na temporada com 17 gols. Além disso, vive o ano mais "assistente" da carreira. Já são oito passes para os companheiros balançarem as redes, fazendo-o somar 25 participações diretas em gols do clube. Autor de dois gols na goleada sobre o ABC, o camisa 9 foi exaltado pelo técnico Enderson Moreira.

"É claro que a gente fica surpreso, porque não é comum. Ele tem um vigor físico que acho que é uma coisa muito nata dele, genética. É muito forte. Mas é muito dedicado também, se empenha para estar em forma. Vagner não é só finalizador. Ele dá assistência, passe, cria desequilíbrio. Está muito bem não só pelos gols, mas pela postura, determinação", elogia Enderson.

Com 20 anos de carreira profissional, Love acumula passagens pelo futebol do exterior e grandes equipes do futebol brasileiro. No currículo, mais de 20 títulos, entre eles a Copa da UEFA, pelo CSKA - onde é ídolo -, e o da Copa América com a camisa da Seleção Brasileira.

Diante da longevidade do centroavante no mundo da bola, Enderson revela conversar com frequência com o jogador sobre sua condição física. Desde que chegou ao Sport em agosto do ano passado, por exemplo, Vagner Love não perdeu jogos da equipe por lesão. "Um jogador com todo seu histórico ainda tem esse comprometimento, vontade e alegria de jogar futebol. É prazeroso para quem está do outro lado”, ressalta o treinador.

Além de ser o artilheiro do Sport no ano, Love é também quem mais balançou as redes na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Dos seis jogos em que foi acionado, o "Artilheiro do amor" fez a torcida soltar o grito de gol em cinco oportunidades e contribuiu com duas assistências.

Contra o ABC, o veterano foi ovacionado pela torcida composta por mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Ao sair de campo substituído, retribuiu o carinho e enfatizou o apoio que a torcida tem dado ao time. "Foi incrível. O que as mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência estão fazendo aqui é uma coisa que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Estou muito feliz de poder viver esse momento no clube", relatou na saída do gramado.

