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Futebol Artilheiro do Brasileirão Série B sub-20, Arthur Maron ganha chance no profissional do Sport Centroavante de 18 anos tem se destacado no sub-20 leonino em 2026

As boas atuações pela equipe sub-20 do Sport durante o Brasileirão da categoria, levaram o atacante Arthur Maron a figurar no grupo profissional rubro-negro. O jovem de 18 anos é o artilheiro da competição de base, com sete gols em sete jogos, e contribuiu ainda com três assistências.

Na campanha do torneio nacional, o centroavante balançou as redes contra Internacional e foi autor de dois hat-tricks diante de Coritiba e Vila Nova, respectivamente. A boa atuação perante os goianos, inclusive, foi determinante para classificar o Sport às quartas de final.

Indo além do Brasileiro sub-20, Maron também se destacou na campanha do Pernambucano sub-20. Somando as competições, são 11 gols e três assistências, em 14 jogos, para o atleta que desembarcou na Ilha do Retiro em abril do ano passado.

A nova promessa rubro-negra chegou ao Sport em abril de 2025 depois de se destacar na base do Athletic, de Minas Gerais. Por lá, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17 com 14 gols marcados em 19 jogos disputados. Na Ilha, o atacante busca se firmar entre o grupo profissional.

O Sport se prepara para enfrentar o próprio Athletic na próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. Já o sub-20, volta a campo apenas no próximo dia 17, diante do CRB, pelas quartas de final do Brasileirão Série B da categoria.

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