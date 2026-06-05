Sex, 05 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Artilheiro do Brasileirão Série B sub-20, Arthur Maron ganha chance no profissional do Sport

Centroavante de 18 anos tem se destacado no sub-20 leonino em 2026

Reportar Erro
Arthur Maron, jogador do SportArthur Maron, jogador do Sport - Foto: Reprodução/SCR

As boas atuações pela equipe sub-20 do Sport durante o Brasileirão da categoria, levaram o atacante Arthur Maron a figurar no grupo profissional rubro-negro. O jovem de 18 anos é o artilheiro da competição de base, com sete gols em sete jogos, e contribuiu ainda com três assistências.

Na campanha do torneio nacional, o centroavante balançou as redes contra Internacional e foi autor de dois hat-tricks diante de Coritiba e Vila Nova, respectivamente. A boa atuação perante os goianos, inclusive, foi determinante para classificar o Sport às quartas de final. 

Leia também

• Sport informa que punição de transfer ban da Fifa por transferência de Rivera foi retirada

• Fifa pune Sport com transfer ban por negociação envolvendo Rivera

• Biel exalta força coletiva do Sport e aponta segredo para liderança da Série B

Indo além do Brasileiro sub-20, Maron também se destacou na campanha do Pernambucano sub-20. Somando as competições, são 11 gols e três assistências, em 14 jogos, para o atleta que desembarcou na Ilha do Retiro em abril do ano passado. 

A nova promessa rubro-negra chegou ao Sport em abril de 2025 depois de se destacar na base do Athletic, de Minas Gerais. Por lá, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17 com 14 gols marcados em 19 jogos disputados. Na Ilha, o atacante busca se firmar entre o grupo profissional. 

O Sport se prepara para enfrentar o próprio Athletic na próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. Já o sub-20, volta a campo apenas no próximo dia 17, diante do CRB, pelas quartas de final do Brasileirão Série B da categoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter