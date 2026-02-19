Artilheiro do Pernambucano 2026, Paulo Sérgio busca 30º gol com a camisa do Náutico

A- A+

Autor do gol da vitória do Náutico por 1x0, diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026, o atacante Paulo Sérgio está próximo de atingir a marca de 30 gols pelo Timbu. Basta o atleta balançar as redes mais uma vez na temporada.









Ao todo, Paulo Sérgio tem 29 gols em 56 jogos com a camisa do Náutico, desde que chegou ao clube em 2024. Há dois anos, foi o artilheiro do time, com 16 bolas na rede. Dez delas, inclusive, na Série C, sendo o artilheiro da competição.



Em 2025, mesmo convivendo com problemas de lesão, o atacante marcou oito gols em 17 jogos. Os dois últimos tentos foram na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, no empate em 1x1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, e na vitória do Náutico por 2x1 perante o Brusque, nos Aflitos, no confronto que garantiu o acesso à Série B.



Neste ano, Paulo Sérgio tem cinco gols em seis jogos. Três deles marcados em clássicos. Além de ter balançado as redes contra o Santa, o centroavante anotou dois na vitória do Náutico por 4x0 diante do Sport, nos Aflitos, na primeira fase.



Recorde



Com a marca atual, Paulo Sérgio já fez do Náutico o clube em que mais balançou as redes na carreira. Anteriormente, a melhor marca do artilheiro era de 25 gols pelo Operário-PR em 75 partidas disputadas.

A média atual de gols de Paulo Sérgio pelo Náutico é a segunda melhor da carreira, com 0,51 bolas na rede por jogo. Os números só ficam atrás da passagem dele pelo Daegu, da Coreia do Sul, quando marcou 17 vezes em 32 duelos, com média de 0,53.

Paulo tem chance de ampliar a média e chegar ao 30º gol pelo Náutico neste fim de semana, quando o Timbu recebe o Santa Cruz, nos Aflitos, no duelo da volta da semifinal do Pernambucano. O Tricolor, aliás, é uma vítima que o atacante gosta de incomodar.



Nas últimas quatro vitórias do Náutico contra o Santa Cruz, em três delas Paulo marcou gols. Foi assim nos triunfos por 2x1 pelos estaduais de 2024 e 2025, no Arruda e Aflitos, respectivamente, além do confronto passado pela semifinal de 2026 - jogo em que também perdeu uma penalidade, defendida por Rokenedy.



“Lamento o pênalti perdido por Paulo. Mas, independente disso e do gol marcado, o jogo técnico dele foi maravilhoso”, elogiou o técnico Hélio dos Anjos, depois da vitória na ida.



O bom aproveitamento contra o Santa Cruz fez o centroavante aproveitar para tirar sarro dos tricolores ao citar sempre após os triunfos que "o pai deles está aqui", em alusão aos gols marcados.

