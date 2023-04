A- A+

Futebol Artilheiro do Pernambucano, Galego projeta aprendizado ao lado de Pipico Atacante balançou as redes seis vezes pelo Petrolina, no Estadual, antes de acertar com o Tricolor para a Série D do Campeonato Brasileiro

Ao lado de Luciano Juba, meia do Sport, o atacante Emerson Galego é um dos artilheiros do Campeonato Pernambucano, com seis gols. Todos pelo Petrolina, clube que defendeu até as semifinais , quando a equipe foi eliminada justamente para o Leão. Agora, o atleta vestiará outra camisa no estado, a do Santa Cruz.

“Estou feliz e motivado por fazer parte desse time que é muito grande, com uma torcida enorme. O que me fez chegar aqui foi muito trabalho e dedicação. Surgiram outras propostas, mas eu optei pelo Santa Cruz”, afirmou.

No Santa, Galego jogará ao lado de outro atacante com fama de goleador: Pipico, autor de quatro bolas na rede no Estadual e 53 ao todo com a camisa do Tricolor.

“Pipico é um grande atacante, estou aprendendo no dia a dia. É uma honra jogar ao lado dele e preciso manter o foco para poder ajudar o clube a atingir o objetivo que é o acesso para a Série C”.

Veja também

manipulação Jogador envolvido em esquema recebia até R$ 100 mil para manipular resultados