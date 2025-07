A- A+

Futebol Artilheiro do Real e parente de atriz de Hollywood: saiba quem é Gonzalo García Atacante marcou o gol da vitória dos merengues em cima da Juventus, o que levou a equipe espanhola para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Gonzalo García está sendo a grande surpresa do Mundial de Clubes. Com a ausência de Kylian Mbappé, afastado por uma gastroenterite aguda nos três primeiros jogos da fase de grupos, o jovem atacante de 21 anos agarrou a chance para se destacar e já é o principal nome do Real Madrid na competição, com três gols em quatro partidas. O mais recente, um cabeceio certeiro contra a Juventus, garantiu a vitória dos merengues nos oitavos de final.

A regularidade de García tem surpreendido até mesmo os torcedores mais fanáticos do Real Madrid, embora seus números mostrem que ele tem uma boa relação com as redes adversárias. Revelado pelo Castilla, a equipe B do clube, o atacante "bebeu" dos ensinamentos do ídolo Raúl González e as comparações com o lendário camisa 7 já começaram a surgir.

Segundo o jornal português A Bola, na última temporada, marcou 24 gols em 36 jogos pelo Castilla, números que chamaram a atenção do técnico Carlo Ancelotti, que o levou para alguns jogos da equipe principal. Em uma dessas partidas, foi decisivo ao marcar o gol da vitória por 3 a 2 contra o Leganés, em fevereiro, garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Rei. Ele é um dos atletas que disputam posição com o brasileiro Endrick.



Desde cedo, Gonzalo passou pelas categorias de base do Real Madrid, com uma breve passagem pelo Mallorca. Curiosamente, além do talento para o futebol, o atacante teve um histórico próximo ao rugby, esporte que chegou a praticar influenciado pelos tios, os Torres Morote, figuras marcantes do esporte na Espanha.

Outro detalhe curioso da vida do atacante é sua ligação familiar com a atriz de Hollywood Rita Hayworth. A estrela de clássicos como Gilda e The Lady from Shanghai era prima do avô de Gonzalo, o toureiro sevilhano Manuel Torres Cansino, que também exerceu influência na formação do jovem jogador. Um passado e uma genética únicos que fazem de Gonzalo García um talento promissor e um nome a ser observado, mesmo que ainda esteja à sombra de Mbappé.

