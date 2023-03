A- A+

Santa Cruz Artilheiro do Santa Cruz no século, Pipico exalta marca de 50 gols com a camisa coral Jogador alcançou feito diante do Central, no último sábado (25)

Ídolo recente da torcida do Santa Cruz, Pipico segue escrevendo seu nome na história do clube pernambucano. Em sua segunda passagem pelo Arruda, o camisa 9 alcançou a marca de 50 gols com a camisa tricolor, ao balançar as redes diante do Central, no último sábado (25).

“É um momento muito especial. Estar fazendo 50 gols com a camisa do Santa Cruz é motivo de muito orgulho, fruto de muita dedicação, entrega e comprometimento da minha parte. Eu sou um cara que me dedico muito em prol dos meus companheiros e do clube, e fico muito feliz, ainda mais por conta da vitória contra o Central. Ela nos deu mais tranquilidade e confiança para que possamos continuar desenvolvendo o trabalho e cada vez mais buscar melhorar”, salientou o jogador.

Com a marca, Pipico se consolida cada vez mais na liderança da artilharia coral neste século. Nomes como Dênis Marques, Grafite e Keno, por exemplo, constam atrás do atual atacante na lista.

Com quatro gols na atual temporada, Pipico estendeu seu contrato com o Santa Cruz recentemente. O antigo vínculo era válido até o final do Estadual. No entanto, diretoria e jogador selaram acordo até o término da Série D do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (28), o artilheiro terá a oportunidade de ampliar seus números pelo Santa. Às 20h30, a Cobra Coral recebe o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Visando garantir o calendário em 2024, o Tricolor precisa dos três pontos.

Artilheiros do Santa Cruz neste século:

Pipico - 50

Dênis Marques - 41

Grafite - 39

Léo Gamalho - 32

Keno- 21

Bruno Moraes - 20

