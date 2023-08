A- A+

Sport Artilheiro do Sport no ano, Vagner Love vive seu pior jejum nesta Série B Atacante tem 22 gols em 45 jogos na temporada

A última vez que Vagner Love balançou as redes na temporada foi no dia 23 de julho. Na oportunidade, foi com um gol do atacante que o Sport reencontrou o caminho das vitórias, ao derrotar o Sampaio Corrêa, em São Luís, após quatro tropeços consecutivos na Série B. De lá para cá, o Leão não perdeu mais. Porém, o Artilheiro do amor não voltou a deixar sua marca.

Já são quatro partidas sem que Love marque na competição. O camisa 9 passou em branco nas vitórias da equipe sobre o CRB, por 2x0, Vila Nova, por 1x0, Novorizontino, por 1x0, e no empate sem gols com o Tombense, na última rodada. Este é o maior jejum do centroavante nesta edição da Segundona. Anteriormente, ele havia ficado sem fazer gols entre a 16ª e 18ª rodada, no empate com o Mirassol e nas derrotas para Atlético-GO e Vitória.

Aos 39 anos, apesar do momento de baixa, Love ainda goza do prestígio da torcida rubro-negra. Em 2023, o atacante entrou em campo 45 vezes e contribuiu com 22 gols e nove assistências - média de 0,49 gols por jogo -, fazendo uma dupla de sucesso com Luciano Juba. Além disso, o experiente jogador é o artilheiro do clube na Série B, com 10 gols. Apenas um gol a menos que Gustavo Coutinho, ex-Sport e atualmente no Atlético-GO, que lidera a corrida pela artilharia.

Com um gol nos últimos oito jogos, Vagner Love é figurinha certa para estar em campo pelo próximo compromisso do Sport na Série B. Nesta sexta-feira (18), o Leão visita o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo é válido pela 24ª rodada. Enquanto o Rubro-negro lidera o campeonato com 45 pontos, o Bugre é o 7º colocado, com 37 pontos, e buscará os três pontos para encostar no G-4.

