SPORT Artilheiro do Sport na temporada, Vágner Love está próximo de atingir 400 gols na carreira Em 2023, já são 15 gols na conta do 'Atacante do Amor', um a mais que Juba, com 14

Em meio à boa temporada que o Sport vem fazendo, alguns nomes se destacam. Este é o caso de Vágner Love, que, com os dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a 15 bolas na rede na temporada e assumiu a artilharia rubro-negra em 2023 - superando Luciano Juba, com 14.

Mas a história não para por aí. A grande fase com a camisa 9 do Leão também corrobora para os números gerais do atacante. Segundo levantamento realizado pela Folha de Pernambuco, Vagner Love possui 393 gols na carreira e está a sete de atingir a marca de 400 tentos.

Ao todo, o "Atacante do Amor" já possui 22 gols com a camisa do Sport, que defende desde julho de 2022. Sua melhor marca por um clube foi durante suas passagens pelo CSKA Moskow, onde é ídolo e acumula 133 bolas na rede.

O segundo time em que Love mais marcou gols foi o Palmeiras, com 52, seguido por Flamengo (47) e Alanyaspor (34). O Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015, fecha o top 5 com 28 tentos para o atacante.

Além do tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport, Vagner Love segue na busca pelo gol 400. Para isso, precisa focar no próximo desafio do clube: encarar o Criciúma, fora de casa, pela oitava rodada da Série B, na próxima quarta-feira (24), às 21h30. O atacante revelou que projeta o duelo contra o time como "muito difícil" e cobrou comprometimento da equipe rubro-negra para garantir a vitória.

"Vai ser um confronto muito difícil. O Criciúma é muito forte jogando em casa. Mas é lógico que temos que tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e tentar jogar de igual para igual para conquistar os pontos", destacou o camisa 9.

Confira o retrospecto de gols de Vágner Love na carreira:

Gols: 393

Jogos: 787

Média (gols/jogo): 0,49

Palmeiras: 52 gols em 75 jogos

CSKA: 133 gols em 261 jogos

Flamengo: 47 gols em 80 jogos

Shandong Luneng: 28 gols em 43 jogos

Corinthians: 28 gols em 116 jogos

Mônaco: 4 gols em 13 jogos

Alanyaspor: 34 gols em 44 jogos

Besiktas: 11 gols em 29 jogos

Kairat: 24 gols em 51 jogos

Midtjylland: 1 gol em 9 jogos

Sport: 22 gols em 47 jogos

Seleção Brasileira: 9 gols em 25 jogos

