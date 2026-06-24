Artilheiros da Seleção, Vini Jr. e Matheus Cunha destacam evolução do Brasil na Copa do Mundo

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Em meio às incertezas antes do início da Copa do Mundo, o Brasil encerrou a primeira fase agradando o torcedor. Diante da boa vitória sobre a Escócia, a Seleção Brasileira demonstrou ter chegado, de fato, no Mundial. Isso, graças a dois jogadores do setor ofensivo. Um, precisava chamar a responsabilidade por ser o cara do Real Madrid. Outro, iniciou a competição entre os reservas, após iniciar o ciclo Carlo Ancelotti como titular. Dos sete gols da Seleção no torneio, Vini Jr. foi responsável por quatro, Matheus Cunha, por três.

Em entrevista concedida na saída do gramado, à transmissão oficial da partida, Matheus Cunha falou sobre o peso tirado das costas, em ajudar o Brasil a "convencer" na competição. Contra os escoceses, o camisa 9 foi o autor do terceiro gol, na vitória por 3x0. "É um sonho se realizando. Estar numa Copa do Mundo, conseguir convencer, que é aquilo que a gente mais quis e trabalhou. Primeiro jogo foi difícil, no segundo fomos melhor e, hoje, acredito que melhor que o segundo. Se continuarmos assim, chegaremos em nosso objetivo", enfatizou o atacante do Manchester United.

Aproveitando o período junino, o atacante natural da Paraíba rasgou elogios ao São João de Campina Grande e indicou a playlist do pernambucano João Gomes aos torcedores que pretendem conhecer a tradição nordestina. "Vou indicar para vocês toda playlist de Dominguinhos, do meu amigo João Gomes. Campina Grande tem o melhor Sâo João do Mundo. Me perdoem os outros, mas sou paraibano e tenho que puxar para o meu lado. Espero que curtam muito, estou morrendo de saudade do São João, mas estou fazendo algo melhor, por enquanto", falou aos risos.

Artilheiro do Brasil no Mundial, Vinícius Júnior seguiu na linha do companheiro e acredita que a Seleção Brasileira tem evoluído dentro da competição. "Este foi nosso jogo mais correto dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para isso, para você entender como vai ser a competição, jogar bem e ir melhorando nos aspectos que estávamos errando. Os últimos jogos foram bons e elevam a nossa confiança para o próximo jogo", falou Vini.

Diante do protagonismo à frente do Brasil, Vini minimizou os feitos até aqui na competição. Ainda segundo o jogador, Ancelotti duvidou que ele pudesse marcar um gol de cabeça e agora aguarda um 'mimo' do treinador italiano. "Não estou preocupado com os números, mas, sim, de fazer meu trabalho da melhor forma possível para ajudar a Seleção. Hoje, fiz até um gol de cabeça, onde eu tinha prometido ao 'Mister' que faria. Ele falou que era meio impossível e que me pagaria um presente, vou esperar (risos). Tenho que ficar feliz, mas com os pés no chão para seguir trabalhando e evoluindo para o próximo jogo", relatou o atacante.

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