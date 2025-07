A- A+

Polêmica Artista com nanismo contratado por Yamal defende participação em festa: "Deixem a gente trabalhar" Ministério dos Direitos Sociais da Espanha pede investigação sobre possível violação da Lei da Deficiência

A festa de 18 anos de Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona e da seleção espanhola, continua gerando repercussões.

Após a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) denunciar o evento por suposta exploração de pessoas com nanismo, um dos artistas contratados se pronunciou, sob anonimato, à rádio catalã RAC1, em defesa do trabalho realizado, nesta segunda-feira.

Segundo o artista, um dos quatro profissionais com nanismo que participaram da festa, realizada em uma propriedade nos arredores de Barcelona, a apresentação foi “respeitosa, legal e consensual”.

— Ninguém nos faltou ao respeito, deixem a gente trabalhar em paz. Somos pessoas normais que fazem o que querem fazer de forma absolutamente legal — disse, em resposta às críticas da ADEE, que classificou o episódio como "violador da legislação e dos valores éticos fundamentais de uma sociedade igualitária".

A associação ingressou com uma denúncia formal na Justiça espanhola, alegando que o uso de artistas com nanismo como atração configura uma forma de exploração da deficiência. O Ministério dos Direitos Sociais solicitou que o Ministério Público, o Provedor de Justiça e o Gabinete de Combate aos Crimes de Ódio apurem se houve violação da Lei Geral da Deficiência.

O artista contratado, no entanto, alegou perseguição por parte da associação e afirmou que a entidade “nunca ofereceu alternativas de trabalho ou qualificação” aos profissionais que critica.

— Trabalhamos como animadores. Por que não podemos fazer isso por causa da nossa condição física? — questionou.

Ele disse estar impedido de relatar detalhes do evento por conta de um contrato de confidencialidade, mas garantiu que os artistas foram bem tratados e realizaram atividades diversas, como dança, truques de mágica e serviço de bebidas.

— Sabemos qual é o nosso limite e nunca o ultrapassamos: não somos macacos de feira. Dançamos, distribuímos bebidas, fazemos magia... há muitos tipos de espetáculos.

A polêmica ganhou maior dimensão por envolver o nome de Yamal, considerado um dos maiores talentos da nova geração do futebol europeu.

— Éramos apenas mais umas pessoas na festa, toda a gente se divertiu muito. Houve todo esse alarido só porque era a festa de Lamine Yamal — criticou o artista.

