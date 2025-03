A- A+

ESPORTES "Artista do nocaute": Mike Tyson, Magic Johnson e outras estrelas lamentam morte de George Foreman Ícone do boxe faleceu aos 76 anos, anunciou sua família; causa não foi divulgada

Lendas do esporte, como Mike Tyson e Magic Johnson, lamentaram a morte do ex-campeão mundial de boxe George Foreman, aos 76 anos. A família do peso-pesado confirmou o falecimento nesta sexta-feira, sem informar a causa do óbito.



A partida do ex-atleta, que ficou conhecido pelos títulos nos ringues, pela histórica derrota na "Luta do Século" para Muhammad Ali em 1974 e pelo negócio multimilionário de grelhas elétricas, repercutiu pelo mundo.

Condolences to George Foreman’s family. His contribution to boxing and beyond will never be forgotten. pic.twitter.com/Xs5QjMukqr — Mike Tyson (@MikeTyson) March 22, 2025

Campeão dos pesos-pesados, como Foreman, Mike Tyson homenageou o ex-atleta num post nas redes sociais. Os dois nunca se enfrentaram, mas Tyson destacou a contribuição do colega de profissão para a modalidade.





"Condolências à família de George Foreman. Sua contribuição para o boxe e além nunca será esquecida", disse Tyson.

Evander Holyfield, também campeão dos pesos-pesados, compartilhou uma foto ao lado de Foreman, remetendo a uma publicação em que lembrava quando enfrentou o astro no ringue, em 1991. Com a legenda "RIP Champ" — que significa "descanse em paz, campeão" — o ex-pugilista homenageou Foreman.

Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio-2020, o boxeador brasileiro Hebert Conceição escreveu "Descanse em paz, lenda" como legenda de uma foto de Foreman.

Já Magic Jhonson, estrela do basquete, afirmou que ficou "muito triste" com a morte de um de seus "heróis do boxe", como definiu o ídolo. "Ele era um artista do nocaute no ringue, e foi um prazer conhecê-lo não apenas como boxeador, mas como homem."

Ídolo do Chicago Bulls, Scottie Pippen também se manifestou: "Descanse em paz, George Foreman. Seu legado continua vivo, campeão", escreveu.

A ex-tenista americana Billie Jean King, por sua vez, expressou suas condolências à família do astro do boxe, pontuando que Foreman também era "um bom amigo", além de "um grande campeão". "Ele apostou em mim na Batalha dos Sexos e atuou como guarda-costas para me ajudar depois da partida quando a multidão invadiu a quadra", lembra ela sobre episódio marcante na história do tênis, em que ela enfrentou Bobby Riggs, em 1973.

Veja também