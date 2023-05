A- A+

RACISMO Artistas se solidarizam com Vini Jr. após ser vítima de racismo em jogo de futebol na Espanha Celebridades como Gilberto Gil, Ludmilla e Whindersson Nunes se indignaram com o caso e publicaram seus posicionamentos nas redes sociais

O jogador brasileiro Vinícius Júnior, que atua no Real Madrid, foi mais uma vez vítima de racismo durante uma partida de futebol na Espanha. O caso motivou uma onda de solidariedade nas redes sociais, fazendo com que grandes artistas se posicionassem diante do caso, prestando apoio ao jovem de 22 anos.

Gilberto Gil, por exemplo, publicou um vídeo em seu Instagram com sua própria voz pedindo que o povo espanhol preste acolhimento e respeito à todas as raças.

"O Vinicius Junior não se conforma com as frequentes manifestações de racismo pelos torcedores em Majorca, em Sevilha, em Madrid, em vários lugares da Espanha, destacando uma tendência preocupante que eu gostaria de que a história contradissesse. Gostaria que o povo espanhol mostrasse acolhimento e respeito a todas as raças, a todos os jogadores que vêm de todos os lugares do mundo", escreveu o cantor.

A cantora Ludmilla também não ficou calada e foi ao Twitter criticar a impunidade no caso, pedindo que a La Liga, divisão da liga espanhola de futebol profissional, tome providências.

"É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz nada. Queremos providências. Inaceitável que a La Liga, com a importância e tamanho que tem dentro do futebol, está escolhendo fechar os olhos pra uma coisa que tá acontecendo e sendo denunciada há tempos. Pelo Vini Jr., por mim e por todos nós. Fogo nos racistas!", publicou a artista.



É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz NADA. Queremos providências. Inaceitável que a @LaLiga com a importância e tamanho que tem dentro do futebol, está escolhendo fechar os olhos pra uma coisa que tá acontecendo e sendo denunciada há… — LUDMILLA (@Ludmilla) May 21, 2023

O presidente da La Liga, Javier Tebas, se posicionou contra o jogador Vini Jr. em seu Twitter e gerou indignação de internautas e famosos, como o humorista Whindersson Nunes.

"Eu teria vergonha de escrever isso, literalmente penduraram um boneco enforcado representando o Vini Jr., isso parece desportivo pra você? É bonito pra sua liga ou você gosta disso? Ele protestar contra o racismo que sofre é se deixar manipular?", debateu o comediante.

Eu teria vergonha de escrever isso, literalmente penduraram um boneco enforcado representando o @vinijr, isso parece desportivo pra você? É bonito pra sua liga ou você gosta disso? Ele protestar contra o racismo que sofre é se deixar manipular??? Ah toma no seu culo rapaz https://t.co/K5CzWV3xF1 — Whindersson (@whindersson) May 21, 2023

Outros famosos fazem questão de destacar que racismo é um crime e pedem que as medidas cabíveis sejam tomadas, como escreveu Giovanna Ewbank.

"É preciso dar nome ao que aconteceu hoje e ao que vem acontecendo com o Vini Jr. no futebol espanhol. É crime! Que os criminosos sejam punidos. Que os racistas não fiquem impunes! Que a imprensa e a liga espanhola se posicione e tome as medidas cabíveis contra esses racistas!", pediu a atriz.

É preciso dar nome ao que aconteceu hoje e ao que vem acontecendo com o @vinijr no futebol espanhol.



É CRIME!



Que os criminosos sejam punidos. Que os racistas não fiquem impunes! Que a imprensa e a liga espanhola se posicione e tome as medidas cabíveis contra esses racistas! — Giovanna Ewbank (@gioewbank) May 22, 2023

Veja também

Santa Cruz Felipe Conceição enaltece torcida e explica queda física do Santa Cruz no segundo tempo