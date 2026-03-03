A- A+

FUTEBOL Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, relata tensão no Qatar Treinador do Al-Rayyan relata interceptação de mísseis, suspensão de treinos e clima de tensão em Doha

Os Estados Unidos recomendaram que cidadãos americanos deixem 14 países do Oriente Médio, entre eles o Qatar. É justamente em Doha que vive o técnico português Artur Jorge, comandante do Al-Rayyan, que descreveu o momento como de “calma aparente”.

Em entrevista à SIC Notícias, o treinador relatou que o clima é de tensão constante, apesar da ausência de confrontos diretos na cidade.

— Há 10 minutos foram interceptados mais uns quantos mísseis aqui no território e isso causa alguma ansiedade, algum nervosismo, porque é uma situação que não controlamos e onde estamos expostos a tudo, sem muito poder fazer — afirmou.

Artur Jorge mora na região central de Doha e conta que, nos primeiros dias, foi possível ver claramente os rastros e explosões no céu.

— Foi visível tudo aquilo que aconteceu nos céus na primeira noite. Agora são mais os estrondos, sem grande contato visual, mas percebemos que alguma coisa está a passar-se porque somos alertados.

Segundo ele, sempre que há movimentação aérea ou interceptações, o governo envia notificações diretas para os celulares da população, recomendando que todos permaneçam em casa.

O impacto no cotidiano é imediato. Os treinos do Al-Rayyan foram suspensos, serviços públicos estão fechados e a circulação diminuiu consideravelmente. Apenas supermercados e estabelecimentos essenciais seguem funcionando.

— O dia a dia é de grande expectativa — resumiu o treinador.

Veja também