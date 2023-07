A- A+

Copa do Mundo Feminina Ary Borges é a quarta brasileira a marcar um hat-trick em estreias de Copa do Mundo; confira lista A maranhense de 23 anos foi o destaque do Brasil na goleada por 4 a 0 contra Panamá

Com o hat-trick marcado na goleada por 4 a 0 contra Panamá, nesta segunda-feira (24), Ary Borges entrou numa seleta lista de brasileiras que fizeram três gols em estreias do Brasil em Copas do Mundo. Confira:

Quantos gols você fez mesmo, @_aryborges?



Hat-trick da nossa Camisa 17! Que atuação! #emBRAza, Ary!



Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/WwfSl2X2oG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2023

Além de Ary, outras três jogadoras fizeram três gols na primeira partida do Brasil. Em 1999, contra o México, a goleada por 7 a 1, foram dois hat-tricks marcados por Pretinha e Sissi. A camisa 10, inclusive, foi a artilheira do Mundial com sete gols.

20 anos depois, foi a vez de Cristiane anotar três gols na estreia brasileira. Na ocasião, a partida foi contra a Jamaica. Cris terminou o Mundial com quatro gols.

Agora foi a vez de Ary Borges. A maranhense de 23 anos foi a única dessa lista que conseguiu o hat-trick em sua estreia de Copa do Mundo. As outras já tinham disputado um Mundial na carreira.

Além de fazer os três gols, Ary deu uma assistência para o gol de Bia Zaneratto.

"É uma honra estar nesse grupo seleto. Também tenho o privilégio de estar jogando com a maior jogadora de todos os tempos. Todas temos muita sorte de estar jogando aqui e com a Marta, é um grande privilégio porder participar disso com ela e tentar conquistar a Copa, que a gente sonha bastante. E estou muito feliz com a estreia, por começar assim, e com os três pontos", disse a meia em entrevista para a TV Globo no final da partida.



