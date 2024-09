Aryna Sabalenka vence Jessica Pegula e conquista seu primeiro US Open

A- A+

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka superou sua derrota traumática sofrida na última final e derrotou neste sábado (7) a americana Jessica Pegula conquistando assim seu primeiro título de US Open.

Sabalenka venceu por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-5 diante de mais de 23 mil torcedores em Nova York que torceram intensamente por Pegula, que aos 30 anos fazia sua estreia na final de um torneio de Grand Slam.

A bielorrussa, que no ano passado perdeu a decisão para a americana Coco Gauff, venceu neste sábado em dois sets acirrados e se jogou na quadra tomada pela emoção para comemorar seu terceiro título de Grand Slam, depois dos do Aberto da Austrália de 2023 e 2024.

Segunda colocada no ranking mundial, Sabalenka se consolidou em Flushing Meadows como a tenista mais consistente da atualidade em grandes torneios.

No US Open ela vinha se aproximando da glória desde 2021, com quatro edições consecutivas chegando pelo menos às semifinais e no ano passado ficando a apenas um set do título.

Naquela final dramática, Sabalenka desabou diante da avassaladora torcida a favor da anfitriã Gauff e da hostilidade contra ela vinda da quadra central.

Mas neste sábado, em clima menos adverso, a bielorrussa mostrou que aprendeu a lição e controlou as emoções mesmo depois de desperdiçar quatro bolas para vencer o primeiro set.

Embora seus erros, principalmente as duplas faltas, tenham dado fôlego à adversária, Sabalenka persistiu e venceu o set à beira do tiebreak.

Pegula começou a segunda parcial com uma desvantagem de 3 a 0, mas, assim como havia feito na semifinal contra Karolina Muchova, ela iniciou uma recuperação ousada, vencendo os cinco games seguintes.

A filha do magnata Terry Pegula, dono do Buffalo Bills, da NFL, chegou a sacar para vencer o segundo set, mas Sabalenka interrompeu a reação e conseguiu vencer, sem dar chances a um novo trauma.

A bielorrussa se redimiu em Nova York e foi comemorar junto com sua equipe em meio aos aplausos do público.

Veja também

Paralimpíadas Jogos Paralímpicos: equipe de judô do Brasil tem sábado com três ouros no judô