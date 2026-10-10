"As derrotas ensinam mais que as vitórias", afirma Cristian de Souza após tropeço do Santa Cruz

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O Santa Cruz encerrou a sua participação no Quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, neste sábado (10), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.



Com o resultado, a Cobra Coral perdeu a chance de disputar o título da competição, vaga que ficou com o Maringá pelo critério de saldo de gols.





Apesar do revés e da frustração por ficar fora da decisão, o técnico Cristian de Souza destacou o balanço positivo do ano e ressaltou que o acesso à Série B era o objetivo principal da equipe, mas deixou um pedido de desculpas à torcida coral.



"Pedido de desculpa para o nosso torcedor, que a gente se preparou pra ir pra final. Tentamos remobilizar ao máximo o grupo de jogadores após a conquista da vaga. Estamos tristes, estamos chateados. Queríamos fazer uma final de Brasileiro. Infelizmente, não foi dessa vez", lamentou.



Sobre o desempenho no Almeidão, Cristian afirmou que o time fez um jogo equilibrado, mas acabou punido por um detalhe defensivo.



"Eu acho que a gente fez um jogo equilibrado, de certa maneira organizado. No segundo tempo, a gente estava melhor que o adversário, a meu ver, perdendo algumas chances, tendo o controle do jogo. Erramos numa batida rápida, tomamos uma jogada por dentro [...] Perdemos pra um dos melhores times da Série C. Isso também mostra a grandeza do nosso feito, de em uma rodada de antecedência ter chegado ao objetivo maior [o acesso]", avaliou.

Santa Cruz é derrotado pelo Botafogo-PB no Almeidão. Foto: Savyo Miguel / SCFC





Alerta para a Série B

Mesmo chateado com o resultado em João Pessoa, o comandante ressaltou que a derrota precisa servir como um aviso para os desafios que o clube enfrentará na Segundona em 2027.



"Os êxitos não apagam aquilo de errado que a gente tem. Quem sabe essa derrota aqui não serviu de positivo para algo para o Santa Cruz lá na frente? Que tem que se preparar melhor, ter mais equilíbrio na montagem de elenco, o ambiente tem que ser melhor conduzido. Todos que estão dentro do clube tem que remar para o mesmo lado. A questão financeira é importantíssima o ano que vem, a estrutura de trabalho é muito importante. Vai jogar contra equipes que estão muito preparadas para jogar a competição", alertou.

Elenco do Santa Cruz. Foto: Savyo Miguel / SCFC





Por fim, Cristian reforçou o sentimento de dever cumprido antes de entrar no período de férias e reiterou a importância do aprendizado tirado no encerramento da Série C.



"A primeira avaliação é que a gente está satisfeito por ter entregado ao clube aquilo que ele merecia. Agora a gente vai fazer um rescaldo individual para saber onde pode evoluir. E é bom fazer com uma derrota também: as derrotas ensinam mais que as vitórias", concluiu.

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