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COPA DO MUNDO

As músicas que embalaram a seleção argentina rumo à final da Copa do Mundo

Final contra a Espanha acontecerá no domingo (19), às 16h

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Elenco argentino celebrando a vitória sobre a InglaterraElenco argentino celebrando a vitória sobre a Inglaterra - Foto: Thomas Coex / AFP

A campanha da Argentina rumo à final da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma trilha sonora própria.

A canção que caiu nas graças da torcida é La Cuarta Estrella, criada especialmente para embalar a busca pelo tetracampeonato. A música faz companhia a Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar, que motivara a conquista do Mundial de 2022.

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La Cuarta Estrella foi composta pelo músico argentino Pablo Agustín "Palmito" Quintana. A canção utiliza a melodia de No Me Arrepiento de Este Amor, da cantora Gilda, seguindo uma tradição do futebol argentino de transformar sucessos populares em hinos das arquibancadas.

A letra celebra o tricampeonato conquistado no Catar, homenageia Diego Maradona e Lionel Messi e projeta o sonho da quarta estrela.

Em 1986, a bola Azteca foi a que Maradona fez o gol de mão Maradona morreu de um ataque cardíaco em 25 de novembro de 2020, enquanto recebia cuidados domiciliares em uma casa nos arredores de Buenos Aires como Maradona, ídolo argentino. Foto: Jorge Duran/AFP


A faixa que até já foi cantada pelos jogadores no vestiário também cita um trauma de Maradona em Copas. No Mundial de 1994, o craque foi pego no exame antidoping ainda na fase de grupos e foi banido da competição.

"E 32 anos depois, a Scaloneta [apelido do time comandado pelo atual técnico Lionel Scaloni] vai vingar a taça que roubaram do camisa 10, aquela que não nos deixaram levantar", diz um trecho da letra.

Em outro pedaço, a canção menciona as Ilhas Malvinas, território que foi palco da Guerra das Malvinas, entre o país sul-americano e a Inglaterra, onde centenas de soldados morreram na década de 1980.

Elenco argentino com a faixa Elenco argentino com a faixa "As Malvinas são argentinas". Foto: Paul Ellis / AFP


A outra música que embala a campanha argentina é Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar, cuja melodia é baseada em Muchachos, Esta Noche me Emborracho, sucesso de 2003 da banda La Mosca tsé-tsé.

O cântico surgiu em 2022, quando o professor argentino Fernando Romero escreveu a letra inédita sobre a melodia do hit original. A versão viralizou e chamou a atenção da própria banda, que decidiu gravá-la oficialmente com o vocalista Guillermo Novellis.
 

Lionel Messi comemora classificação da ArgentinaLionel Messi comemora classificação da Argentina. Foto: Juan Mabromata / AFP


Desde então, ela passou a integrar o repertório da seleção argentina, sendo cantada pelos jogadores no vestiário e nas comemorações do título mundial.

Em 2026, voltou a ganhar força entre os torcedores, consolidando-se como um dos principais símbolos da identificação entre a equipe de Scaloni e sua torcida.

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