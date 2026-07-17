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COPA DO MUNDO As músicas que embalaram a seleção argentina rumo à final da Copa do Mundo Final contra a Espanha acontecerá no domingo (19), às 16h

A campanha da Argentina rumo à final da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma trilha sonora própria.



A canção que caiu nas graças da torcida é La Cuarta Estrella, criada especialmente para embalar a busca pelo tetracampeonato. A música faz companhia a Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar, que motivara a conquista do Mundial de 2022.





La Cuarta Estrella foi composta pelo músico argentino Pablo Agustín "Palmito" Quintana. A canção utiliza a melodia de No Me Arrepiento de Este Amor, da cantora Gilda, seguindo uma tradição do futebol argentino de transformar sucessos populares em hinos das arquibancadas.



A letra celebra o tricampeonato conquistado no Catar, homenageia Diego Maradona e Lionel Messi e projeta o sonho da quarta estrela.

Maradona, ídolo argentino. Foto: Jorge Duran/AFP



A faixa que até já foi cantada pelos jogadores no vestiário também cita um trauma de Maradona em Copas. No Mundial de 1994, o craque foi pego no exame antidoping ainda na fase de grupos e foi banido da competição.



"E 32 anos depois, a Scaloneta [apelido do time comandado pelo atual técnico Lionel Scaloni] vai vingar a taça que roubaram do camisa 10, aquela que não nos deixaram levantar", diz um trecho da letra.



Em outro pedaço, a canção menciona as Ilhas Malvinas, território que foi palco da Guerra das Malvinas, entre o país sul-americano e a Inglaterra, onde centenas de soldados morreram na década de 1980.

Elenco argentino com a faixa "As Malvinas são argentinas". Foto: Paul Ellis / AFP



A outra música que embala a campanha argentina é Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar, cuja melodia é baseada em Muchachos, Esta Noche me Emborracho, sucesso de 2003 da banda La Mosca tsé-tsé.



O cântico surgiu em 2022, quando o professor argentino Fernando Romero escreveu a letra inédita sobre a melodia do hit original. A versão viralizou e chamou a atenção da própria banda, que decidiu gravá-la oficialmente com o vocalista Guillermo Novellis.



Lionel Messi comemora classificação da Argentina. Foto: Juan Mabromata / AFP



Desde então, ela passou a integrar o repertório da seleção argentina, sendo cantada pelos jogadores no vestiário e nas comemorações do título mundial.



Em 2026, voltou a ganhar força entre os torcedores, consolidando-se como um dos principais símbolos da identificação entre a equipe de Scaloni e sua torcida.

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