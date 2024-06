As sedes dos Jogos de Paris 1924, um legado olímpico de um século

A- A+

Yves du Manoir, Georges Vallerey, Jacques Anquetil: várias instalações emblemáticas dos Jogos Olímpicos de Paris 1924 foram rebatizadas depois com lendas do esporte francês e seguem em funcionamento.

Um século depois, antes da abertura dos Jogos de 2024 no dia 26 de junho, estes lugares representam um testemunho cheio de memórias e histórias.

- Estadio Yves du Manoir -

Em Colombes, próximo de Paris, está localizado um monumento do esporte francês: o estádio Yves du Manoir, epicentro dos Jogos de 100 anos atrás.

Em 2024, o torneio de hóquei sobre grama será disputado no local, que foi reformado e se tornará a única sede de provas olímpicas por uma segunda vez.

Há 100 anos, foi um hipódromo e designado para ser o coração daqueles Jogos Olímpicos de 1924.

O estádio original construído então foi palco do duelo épico entre os velocistas britânicos Harold Abrahams e Eric Liddell - imortalizado no filme vencedor do Oscar "Carruagens de Fogo" (1981) - e do título no salto em distância de DeHart Hubbart, primeiro atleta negro americano a ganhar uma medalha olímpica.

Da construção original só resta a tribuna de honra, com capacidade para 6 mil pessoas.

O local será completado com arquibancadas temporárias nos Jogos de 2024. Dois campos de grama sintética para o hóquei foram instalados.

As obras de restauração custaram 101 milhões de euros (R$ 594 milhões na cotação atual).

O estádio leva o nome de um jogador de rugby, falecido em 1928 em um acidente de avião. Depois de 1924, o local teve alguns momentos emblemáticos, como a final da Copa do Mundo de 1938, com o título da Itália sobre a Hungria. Além disso, recebeu 42 finais de Copa da França e dezenas de jogos da seleção francesa, entre eles uma vitória do Brasil sobre os 'Bleus' por 3 a 2, com três gols de Pelé.

A construção do novo Parque dos Príncipes em 1972 colocou o Yves du Manoir em segundo plano, prejudicado pela distância da capital.

Depois dos Jogos Olímpicos, o estádio será sede da Federação Francesa de Hóquei sobre Grama. Os campos de futebol e de rugby, assim como a pista de atletismo, serão reservados para uso escolar e associativo.

- Piscina Georges Vallerey -

Os anéis olímpicos na fachada da piscina Georges Vallerey, no leste de Paris, lembram o ilustre passado do local.

Na então chamada Piscina de Tourelles, o americano Johnny Weissmuller, que depois deu vida ao personagem Tarzan no cinema, ganhou três ouros olímpicos na natação e um bronze no polo aquático.

O local foi rebatizado com o nome de Georges Vallerey, em homenagem ao nadador francês medalhista nos Jogos de Londres 1948.

A instalação é onde fica a sede da Federação Francesa de Natação e em sua piscina de 50 metros são disputadas várias provas nacionais e internacionais.

Após uma primeira reforma nos anos 1980, uma nova obra foi feita em 2002. Nos Jogos Olímpicos deste ano, servirá de sede de treinamento para a natação e o triatlo.

O custo total da reforma passou dos 13 milhões de euros (R$ 76 milhões).

A piscina será reaberta ao público geral, de maneira permanente, depois dos Jogos.

- Velódromo Jacques Anquetil -

Antes de a linha de chegada do Tour de France ser na emblemática avenida Champs-Elysées, o percurso terminava no velódromo de La Cipale (renomeado Jacques Anquetil em 1987 em homenagem ao grande ciclista francês).

Nesta pista de concreto armado de 500 metros, localizada no bosque de Vincennes, o 'Canibal' Eddy Merckx conquistou cinco títulos na classificação geral do Tour de France entre 1969 e 1974.

A do local remonta ao final do século XIX. Lá foram disputadas as provas olímpicas de ciclismo de pista em 1924.

O velódromo é municipal, reformado em 2015, caracterizado por suas tribunas com pilares de aço concebidos por Gustave Eiffel. É considerado um "templo" para os ciclistas, com provas todos os finais de semana.

"Sabemos que grandes campeões passaram pelas cabines que usamos, que corremos por lugares onde aconteceram corridas imensas", diz com orgulho Jean Delahousse, presidente do Velo Clube de Veteranos Parisienses.

- Instalações demolidas -

Várias instalações dos Jogos de 1924 foram demolidas, como o Velódromo de Inverno (Vel d'Hiv), tristemente recordado pelo ataque de julho de 1942, no qual mais de 13 mil judeus foram detidos pela polícia francesa e deportados.

O estádio Bergeyre, perto do parque de Buttes-Chaumont (leste de Paris), onde foram disputados os jogos do torneio olímpico de futebol em 1924, também foi derrubado.

Outros locais mudaram de uso, como o estádio Pershing, ao leste do bosque de Vincennes, que foi transformado em um complexo poliesportivo nos anos 1960.

Ou a parede de pelota basca que ficava às margens do rio Sena no oeste da capital, próximo do qual foi construída uma quadra fechada para a prática deste esporte em 1988.

