As últimas notícias sobre o cenário competitivo de Dota 2

O Defense of the Ancients 2 ou Dota 2 como é conhecido, é um popular jogo de estratégia em tempo real, desenvolvido pela Valve Corporation. É um jogo de equipe, onde dois times de cinco jogadores competem para destruir a base inimiga, jogando em batle arena (MOBA). O Dota 2 Esports se assemelha muito com outro jogo muito popular, League of Legends, pois possui características parecidas. Este popular entretenimento move milhares de fãs todos os anos para as suas competições, sendo o seu cenário competitivo um dos mais disputados nos esportes eletrônicos. Descubra tudo o que precisa saber sobre este jogo, como pode efetuar suas apostas Dota 2 naquele que é o principal evento da modalide e que se encontra em contagem decrescente.

The International 2023 - em contagem decrescente para a competição mais aguardada pelos fãs

O The International é considerado como o Campeonato Mundial da modalidade e a contagem decrescente para a edição 2023 já começou. O Dota 2 Esports é a modalidade de esportes eletrônicos que tem a maior premiação em um único campeonato - em 2021, a competição distribui 40 milhões de dólares em premiações. A popularidade deste jogo é tanta que o torneio de 2011 foi eternizado em documentário lançado em 2014. Este retrata a vida de três jogadores profissionais e, a partir daí, revolucionou completamente o panorama do jogo alcançando milhares de pessoas.

Além do jogo ser conhecido por sua cena competitiva robusta, Dota 2 tem uma comunidade apaixonada e engajada. Os jogadores se conectam e interagem por meio do jogo, fóruns, redes sociais e eventos presenciais. Isso cria uma sensação de pertencimento e camaradagem entre os jogadores, independentemente de sua localização geográfica. Ainda Dota 2 tem sido uma influência significativa na indústria de jogos. Seu modelo de negócios free-to-play impulsionaram outras empresas a adotarem estratégias semelhantes. Além disso, o sucesso do Dota 2 inspirou o surgimento de outros jogos do gênero MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). A edição 2023 do maior evento de esportes está chegando e os fãs estão ansiosos para ver seus times favoritos em ação. Será uma competição emocionante, com os melhores atletas do mundo competindo.

The International 2023 - datas e local

A Climate Pledge Arena em Seattle, Washington, será o local da décima segunda edição do International. A arena multiuso coberta tinha capacidade para 18.300 pessoas para jogos de basquete e 17.151 para jogos de hóquei. Em 4 de agosto, a Valve divulgou o calendário da TI 2023, confirmando que o evento começará com a fase de grupos em 12 de outubro. Isso representa uma redução de dois dias na data de início prevista, que foi divulgada em uma postagem de blog em 7 de maio. O que a Valve chamou de "Road to the International" inclui a fase de grupos e os playoffs, que levarão à Final de Semana das Finais, que acontecerá de 27 a 29 de outubro.

Fase de grupos: 12 a 15 de outubro

Playoffs: 20-22 de outubro

Finais: 27-29 de outubro

Na primeira fase, as 20 equipas em competição são divididas em cinco grupos, jogando entre si uma vez num jogo BO2. A equipa mais baixa de cada grupo é eliminada. Na segunda fase, as 16 equipas a concurso jogam um jogo frente a frente para determinar a classificação para o playoff. As 2 melhores equipas são emparelhadas com a 3ª ou a 4ª classificada do grupo oposto (A/B e C/D).

Quais as equipas inscritas no torneio competitivo de Dota 2?

Doze equipes receberão convites diretos para o TI12 de acordo com suas classificações no Dota Pro Circuit. As oito equipes restantes serão convidadas por meio das eliminatórias regionais internacionais. Algumas das times já confirmadas são:

Team Liquid

Gaimin Gladiators

Tundra Esports

9Pandas

Evil Geniuses (EG)

PSG.LGD

Shopify Rebellion

Talon Esports

beastcoast

Team Spirit

TSM

BetBoom Team

nouns

Vivo Keyd Stars

Thunder Awaken

Virtus.pro

Azure Ray

O time brasileiro Vivo Keyd Stars se classificou para a edição 2023 do The International. A equipe, que conta com cinco jogadores brasileiros, se classificou como melhor equipe da seletiva sul-americana, junto à peruana Thunder Awaken, a 2ª colocada. João "4nalog", que foi eleito o melhor jogador de DotA 2 do ano passado no Prêmio eSports Brasil, Guilherme "Costabile", Gustavo "fcr", Danylo "Kingrd" e Matheus "KJ" compõem o elenco da Keyd. Bruno "DFlash" serve como treinador. Não é a primeira vez que o país se destaca no panorama dos e-games, sendo que no ano passado a time LOUD venceu os Esports Awards 2022 como "time de esports do ano", com sua equipe de Valorant.

Fãs demonstram descontentamento nas redes sociais

Um grupo de fãs se dirigiu ao Reddit para expressar sua frustração com os preços impostos pela Valve no Mundial de Dota 2 de 2023. Como um evento ao vivo, os fãs podem comprar bilhetes para ver suas equipas favoritas jogando nas fases do torneio. Porém, alguns fãs demonstraram descontentamento. Uma publicação no Reddit que se espalhou pelas redes sociais criticou a decisão de preços da Valve e da Ticketmaster. O passe de três dias, que é válido para todo o evento, custa aproximadamente $699, enquanto os bilhetes diários custam $99. Além disso, as taxas aplicadas pela plataforma de venda aumentam ambos os valores. Os fãs não estão felizes com o aumento de quase 50% no preço dos bilhetes diários.

