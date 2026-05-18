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FUTEBOL INTERNACIONAL Às vésperas da Copa do Mundo, imprensa turca diz que Ederson quer deixar o Fenerbahçe Goleiro brasileiro pretende definir futuro após o Mundial

O goleiro Ederson deseja deixar o Fenerbahçe após apenas uma temporada no futebol turco. Segundo informações divulgadas pela imprensa local ao longo da semana passada, o brasileiro estaria insatisfeito no clube e pretende buscar um novo destino na próxima janela de transferências.

Ederson chegou ao Fenerbahçe no verão europeu do ano passado, encerrando uma trajetória de oito temporadas no Manchester City. Apesar da expectativa criada em torno da contratação, o jogador de 33 anos avalia uma saída precoce da equipe auriazul.

De acordo com o jornal FDH, o brasileiro ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o futuro. A tendência é que o goleiro espere o fim da Copa do Mundo de 2026, torneio no qual defenderá a seleção brasileira, para definir os próximos passos da carreira.

Ederson, goleiro da Seleção Brasileira. Foto: Lucas Figueirêdo/CBF

Um dos principais entraves para uma possível transferência é o salário do jogador. Atualmente, Ederson recebe cerca de 12 milhões de euros por ano — aproximadamente R$ 74 milhões —, valor considerado elevado para boa parte dos clubes do mercado europeu.

Internamente, existe a avaliação de que a pedida salarial pode reduzir significativamente o número de interessados no experiente goleiro durante a janela de verão.

Mesmo em meio às especulações sobre a saída, Ederson teve números sólidos em sua primeira temporada na Turquia. Ao longo de 36 partidas disputadas em todas as competições, o brasileiro saiu sem sofrer gols em 13 oportunidades.

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